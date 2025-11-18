Unesco, 200 mila euro al progetto «Di fortezza in fortezza»: Bergamo punta a un turismo più sostenibile

Arriva da Roma una buona notizia per il sistema delle fortificazioni veneziane: il progetto «Di fortezza in fortezza attraverso un turismo sostenibile» si è aggiudicato un finanziamento da 200.000 euro nell’ambito del bando del Ministero della Cultura dedicato ai siti italiani della Lista del Patrimonio Mondiale.

A presentarlo è stato il Segretariato internazionale Unesco e Bergamo è città referente per il progetto «Opere di difesa veneziane del XVI e XVII secolo. Stato di Terra – Stato di Mare Occidentale», che unisce tre realtà italiane: Bergamo, Peschiera del Garda e Palmanova.

Risorse per oltre 3,6 milioni: 31 progetti ammessi

Il bando del Ministero ha messo in circolazione 3.620.374 euro, suddivisi in due linee di intervento: 1,9 milioni per i servizi di assistenza ai siti Unesco e 1,72 milioni per le azioni di valorizzazione.

Palmanova Peschiera

Sono 31 in totale le domande ammesse. Tra queste, il progetto guidato da Bergamo punta a intervenire su una delle sfide più pressanti del settore: conciliare l’aumento dei flussi turistici con la tutela del patrimonio e il benessere delle comunità locali.

Un piano in 18 mesi per governare i flussi

Il progetto avrà una durata di 18 mesi e si concentrerà sulla redazione del Visitor Management Plan, il documento richiesto da Unesco per definire come gestire i visitatori in maniera sostenibile. Un piano operativo che mira a distribuire meglio i flussi, migliorare la qualità dell’esperienza di visita, promuovere comportamenti responsabili e coinvolgere attivamente le comunità che vivono all’interno e intorno alle mura.

Uno strumento considerato sempre più cruciale per i siti Patrimonio dell’Umanità, soprattutto in un contesto in cui il turismo, in molte città d’arte, rischia di trasformarsi in pressione insostenibile.

La sfida, ora, è trasformare il progetto in un laboratorio di buone pratiche replicabili. Le tre città – Bergamo con le sue Mura veneziane, Peschiera del Garda con il sistema fortificato lacustre e Palmanova con la sua pianta stellare – rappresentano contesti diversi ma accomunati dalla stessa eredità culturale

Tavoli di lavoro con operatori e comunità

Elemento distintivo del progetto è il coinvolgimento diretto degli stakeholder delle tre città. Previsti tavoli di co-progettazione ai quali parteciperanno operatori turistici, enti legati alla mobilità, esperti di tutela del patrimonio, realtà culturali e imprese creative.

Un approccio che guarda anche all’«Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 11» dell’Agenda 2030, dedicato a città e comunità sostenibili, e che punta a costruire strategie condivise e realmente attuabili.

Un modello per gli altri siti