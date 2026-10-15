UniAcque e Cogeide, via libera agli aumenti: «Opere importanti»

Le stime

I dati esposti in aula dalla presidente dell’Ambito territoriale, Maria Grazia Capitanio, evidenziano la progressione dei costi, calcolata come richiede la legge assumendo come parametro base l’annualità 2023. Per gli utenti serviti da Uniacque, gli incrementi previsti sono nell’ordine del 5,59% per il 2026 e del 5,13% per il 2027. Secondo le simulazioni, una famiglia tipo di quattro componenti con un consumo di 200 metri cubi annui vedrà la spesa salire dai 270 euro annui del 2023 ai 331 euro nel 2026, per poi toccare i 348 euro nel 2027 , i 359 nel 2028 e attestarsi a 371 euro nel 2029. Per un esborso che aumenta di 101 euro in sei anni. L’andamento per i single (parametrato su un consumo di 70 metri cubi) muove invece dai 92 euro annui del 2023 per raggiungere i 113 euro nel 2026, salire a 118 nel 2027, a 122 nel 2028 e chiudere a 126 euro nel 2029, con un aggravio complessivo di 35 euro in sei anni.

Gli investimenti

Vanno in questa direzione anche gli investimenti che, come illustrato da Capitanio, hanno raggiunto i 57,9 milioni di euro nel 2024 e gli 84,6 milioni nel 2025, cifra record spinta dai fondi del Pnrr. Investimenti «necessari per mantenere e ammodernare 7.415 chilometri di rete acquedottistica, 5.307 chilometri di rete fognaria e 73 impianti di depurazione», rileva UniAcque. Le stime prevedono 63,4 milioni di investimenti per il 2026, 50,8 milioni per il 2027 e 62,9 milioni per il 2028, all’interno di un piano strategico che si estende fino al 2035 e abbraccia interventi diffusi sul territorio. Tra i cantieri principali figurano il rifacimento delle adduttrici dell’acquedotto di Algua, il potenziamento della dorsale seriana e le opere destinate a depurazione e riuso irriguo. Sul fronte della sicurezza ambientale e sanitaria, spiccano gli impianti di filtrazione per l’abbattimento dei Pfas a Torre de’ Busi, Costone, Villongo, Brembate, Cologno al Serio, Credaro e Ghisalba.