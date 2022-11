Università, all’inaugurazione del nuovo anno accademico il ministro Bernini

Sarà il ministro dell’Università e della ricerca Anna Maria Bernini , insieme al rettore Sergio Cavalieri , ad inaugurare, lunedì 21 novembre, il 54° anno accademico dell’Università degli Studi di Bergamo , il primo di nuovo integralmente in presenza dopo la pandemia. Sono circa 23mila gli studenti iscritti che si sono presentati quest’anno ai nastri di partenza. Un evento atteso, quello di lunedì, anche per capire quale sarà, nelle intenzioni, lo sviluppo futuro dell’ateneo nei prossimi cinque ann i. «Partecipazione», «Interesse» e «Conoscenza» sono le tre parole chiave destinate a contraddistinguere il rettorato di Sergio Cavalieri, che nel discorso di apertura presenterà le linee di indirizzo del Piano strategico 2023-2027 . Teatro dell’evento sarà l’auditorium dell’Accademia della Guardia di Finanza (l’appuntamento è alle 11), sede del corso di laurea magistrale in «Giurisprudenza per allievi ufficiali della Guardia di Finanza».