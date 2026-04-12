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Cronaca / Bergamo Città Domenica 12 Aprile 2026

Università di Bergamo aperta al mondo: 1.300 studenti dall’estero

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE. Oltre 280 insegnamenti in lingua straniera. La prorettrice: «Ambiente stimolante, molti iscritti da Turchia e Iran».

Davide Amato
Davide Amato Redattore

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Università di Bergamo aperta al mondo: 1.300 studenti dall’estero
La prorettrice Flaminia Nicora

Alla base di questa attrattività c’è una strategia precisa, che fa dell’internazionalizzazione un asset centrale, come dimostrano gli oltre 280 insegnamenti erogati in lingua estera e la decina di corsi di laurea magistrale interamente in inglese. L’Università degli Studi di Bergamo si conferma sempre più un polo attrattivo a livello internazionale, capace di richiamare studenti da ogni parte del mondo, soprattutto dall’Asia ma non solo, e di consolidare, anno dopo anno, la propria vocazione globale.

Al momento sono oltre un migliaio - per l’esattezza 1.332 - gli iscritti stranieri in Unibg, come certificano i dati resi noti dall’ateneo per l’anno accademico 2025-26 attualmente in corso. Tra gli immatricolati sono 973 gli studenti stranieri che hanno scelto Bergamo come sede in cui conseguire l’intero percorso di laurea. A loro vanno aggiunti 359 ingressi per periodi di mobilità temporanea (erano circa 230 nel 2023-24), di cui 276 nell’ambito dei programmi Erasmus e 83 provenienti da Paesi extra Ue.

«Al momento il nostro ateneo accoglie studenti da oltre 80 diversi Paesi del mondo – commenta la professoressa Flaminia Nicora, prorettrice con delega all’Internazionalizzazione –. La provenienza degli iscritti è variegata e riflette dinamiche globali: significativa la presenza asiatica, soprattutto dal Medio Oriente e in particolare da Iran e Turchia. Ben rappresentata anche l’area mediterranea, specialmente Marocco ed Egitto. Non mancano comunità europee consolidate, tra cui quella spagnola, storicamente molto attiva negli scambi, oltre a presenze da Russia e Albania».

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Università di Bergamo aperta al mondo: 1.300 studenti dall’estero
La prorettrice Flaminia Nicora
(Foto di Davide Amato)

Il trend di presenze estere è in costante ascesa e consolidamento. Nell’anno accademico 2024-25 - l’ultimo di cui sono disponibili tutti i dati definitivi - erano più di 19.700 gli iscritti ai corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico e di questi il 7% (circa 1.300) erano studenti provenienti dall’estero.

Un’attrattività che ha radici profonde, legate a vari fattori. «Un elemento determinante è l’ampia offerta formativa in lingua straniera, con punte di eccellenza in ambiti come business administration, economia, ingegneria e discipline dei dati, senza trascurare il settore umanistico – prosegue la professoressa –. Accanto all’offerta didattica, gioca un ruolo fondamentale il forte legame con il territorio, nostro tratto distintivo, con una formazione interattiva, fatta di laboratori, tirocini e collaborazioni con il tessuto produttivo locale, che consente agli studenti di entrare in contatto diretto con il mondo del lavoro, e ciò è un valore aggiunto che distingue Bergamo nel panorama accademico.

Anche il contesto urbano contribuisce all’attrattività perché Bergamo è una città vivace e ben collegata, che offre una qualità della vita elevata, costi più contenuti rispetto ai grandi centri e una posizione strategica a ridosso di Milano. Trasporti efficienti, aeroporto internazionale, spazi verdi, strutture sportive e un’offerta culturale ricca tra teatri, festival e gallerie rendono il capoluogo orobico una meta ideale per studenti internazionali».

L’apertura al mondo è considerata come un asset cruciale. Oltre ai tradizionali rapporti con i Paesi europei, l’Università di Bergamo ha intensificato negli ultimi anni i legami con l’Asia, l’America Latina e il Canada, sviluppando anche programmi di doppio titolo, «sempre più apprezzati dagli studenti. perché consentono di conseguire due lauree e rappresentano un importante valore aggiunto nel curriculum, certificando competenze interculturali e capacità di adattamento».

Una rete diffusa nel mondo

«In un contesto globale in continua evoluzione, segnato anche da dinamiche geopolitiche complesse, l’internazionalizzazione resta una direttrice imprescindibile – prosegue Nicora –. Non solo per la didattica, ma anche per la ricerca, sempre più orientata a una dimensione globale. Abbiamo oltre 350 accordi in giro per il mondo, collaborazioni storiche con la Cina e il Giappone, stiamo investendo nei rapporti con India e Corea del Sud, contesti in evoluzione e particolarmente attrattivi. Al momento oltre 500 studenti Unibg sono impegnati all’estero. Negli ultimi anni è cresciuta la nostra rete in Sud America, ci stiamo espandendo in Africa e vogliamo crescere anche in Canada. Anche Usa e Regno Unito sono mete storiche, al netto delle recenti complessità geopolitiche. Sta di fatto che la spinta all’internazionalizzazione parte fin dai corridoi e dalle aule del nostro ateneo, da quegli spazi condivisi da studenti e docenti di tutto il mondo. Un ambiente stimolante, votato all’apertura e al confronto». Insomma, una vera palestra che prepara a essere cittadini del mondo.

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