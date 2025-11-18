Urla in strada a Bergamo, giovane portato in ospedale

Ha dato in escandescenze in mezzo alla strada, tra via Paglia e via Novelli, urlando frasi sconnesse e «Allah akbar». Un giovane di 21 anni di origini gambiane, già noto alle forze dell’ordine, ha cominciato alle 8 di martedì 18 novembre ed è andato avanti per un po’ mettendo in allarme residenti e passanti, fino a quando sono intervenute tre pattuglie dei carabinieri che hanno cercato di calmarlo, insieme a un’ambulanza e un’auto medicalizzata.

Il giovane – con sé aveva 3 grammi di cocaina – è andato avanti a urlare, a nulla sono valsi i tentativi di riportarlo alla ragione. Anzi, si è perfino scagliato con calci e pugni contro i militari. Nel frattempo i carabinieri hanno dovuto regolare il traffico e bloccare parzialmente il passaggio delle auto dirette verso via Paglia. Dopo mezz’ora sono riusciti a bloccarlo e portarlo nella caserma di via Novelli, poi in ospedale. E’ stata denunciato per resistenza, rifiuto di indicare le proprie generalità e procurato allarme.