Cronaca / Bergamo Città
Martedì 18 Novembre 2025
Urla in strada a Bergamo, giovane portato in ospedale
IL CASO. Ventunenne ha dato in escandescenze alle 8, intervenute tre pattuglie di carabinieri per bloccarlo
Ha dato in escandescenze in mezzo alla strada, tra via Paglia e via Novelli, urlando frasi sconnesse e «Allah akbar». Un giovane di 21 anni di origini gambiane, già noto alle forze dell’ordine, ha cominciato alle 8 di martedì 18 novembre ed è andato avanti per un po’ mettendo in allarme residenti e passanti, fino a quando sono intervenute tre pattuglie dei carabinieri che hanno cercato di calmarlo, insieme a un’ambulanza e un’auto medicalizzata.
Il giovane – con sé aveva 3 grammi di cocaina – è andato avanti a urlare, a nulla sono valsi i tentativi di riportarlo alla ragione. Anzi, si è perfino scagliato con calci e pugni contro i militari. Nel frattempo i carabinieri hanno dovuto regolare il traffico e bloccare parzialmente il passaggio delle auto dirette verso via Paglia. Dopo mezz’ora sono riusciti a bloccarlo e portarlo nella caserma di via Novelli, poi in ospedale. E’ stata denunciato per resistenza, rifiuto di indicare le proprie generalità e procurato allarme.
