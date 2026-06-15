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Cronaca / Bergamo Città Lunedì 15 Giugno 2026

Va in Questura per ottenere il permesso di soggiorno: arrestato

LA SCOPERTA. Si è presentato all’Ufficio Immigrazione della Questura di Bergamo per chiedere il permesso di soggiorno come coniuge di cittadina italiana, ma durante gli accertamenti è emerso che era destinatario di un ordine di carcerazione.

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Va in Questura per ottenere il permesso di soggiorno: arrestato

Bergamo

La polizia di Stato ha arrestato un cittadino extracomunitario nei confronti del quale pendeva un provvedimento emesso il 28 novembre 2025. L’uomo deve scontare una pena definitiva di un anno, nove mesi e otto giorni di reclusione. Al termine delle procedure è stato quindi accompagnato in carcere.

Gli accertamenti all’Ufficio Immigrazione

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, l’uomo risultava irreperibile da anni. Tra le condanne a suo carico figura quella emessa dal Tribunale di Roma il 25 gennaio 2017 per spaccio di droga e resistenza a pubblico ufficiale, con una pena di cinque mesi e dieci giorni di reclusione. A suo carico risultano anche una condanna del 5 luglio 2022 a un anno e quattro mesi di reclusione per furto, un foglio di via obbligatorio e un provvedimento di espulsione.

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