Val Brembilla, si ribalta un mezzo della nettezza urbana: ferito un 56enne - Foto
L’INCIDENTE. Il conducente, un 56enne di Sarnico, è riuscito a lanciarsi fuori dall’abitacolo prima dello schianto. Trasportato in codice giallo all’ospedale «Papa Giovanni XXIII» di Bergamo.Lettura meno di un minuto.
Val Brembilla
Incidente nella mattinata di martedì 3 novembre, intorno alle 9.15, in via Case Sopra a Val Brembilla. Un mezzo della nettezza urbana si è ribaltato lungo la strada. Il conducente, un 56enne di Sarnico, è riuscito a lanciarsi fuori dall’abitacolo prima dello schianto.
Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, con ambulanza, automedica ed elisoccorso. L’uomo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Da chiarire la dinamica dell’incidente.
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