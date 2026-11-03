Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO L'ECOCAFÈ IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Martedì 03 Novembre 2026

Val Brembilla, si ribalta un mezzo della nettezza urbana: ferito un 56enne - Foto

L’INCIDENTE. Il conducente, un 56enne di Sarnico, è riuscito a lanciarsi fuori dall’abitacolo prima dello schianto. Trasportato in codice giallo all’ospedale «Papa Giovanni XXIII» di Bergamo.

Lettura meno di un minuto.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Val Brembilla, si ribalta un mezzo della nettezza urbana: ferito un 56enne - Foto

Val Brembilla

Incidente nella mattinata di martedì 3 novembre, intorno alle 9.15, in via Case Sopra a Val Brembilla. Un mezzo della nettezza urbana si è ribaltato lungo la strada. Il conducente, un 56enne di Sarnico, è riuscito a lanciarsi fuori dall’abitacolo prima dello schianto.

Val Brembilla, si ribalta un mezzo della nettezza urbana: ferito un 56enne - Foto
Val Brembilla, si ribalta un mezzo della nettezza urbana: ferito un 56enne - Foto

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, con ambulanza, automedica ed elisoccorso. L’uomo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Da chiarire la dinamica dell’incidente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Val Brembilla
Bergamo
Sarnico
Incidenti nei trasporti
Disastri, Incidenti
118