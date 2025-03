Vandali distruggono i tulipani ad Astino. «Ma la raccolta è confermata»

La rabbia, ma soprattutto il dispiacere davanti a tanto lavoro andato distrutto. Il campo di tulipani di Astino è stato oggetto di atti vandalici nella giornata di mercoledì, qualcosa che il responsabile dell’azienda agricola Santa Laura, Enrico Antignati, ha registrato solo nel tardo pomeriggio. «Ero andato al campo per fare dei lavori in vista dell’apertura di sabato al pubblico ed è stato uno shock – spiega Antignati –. Mi è quasi venuto il magone davanti ai tulipani strappati, pestati, distrutti. Come si fa a schiacciare sotto i piedi un fiore appena sbocciato? I vandali hanno persino rotto i pali di castagno che avevamo messo per perimetrare l’area, hanno rotto i nastri, tagliandoli a pezzettini, hanno distrutto le talee di vimini messe a dimora dall’intrecciatore Davide Gotti, essenza che utilizza per realizzare i suoi cesti. Non capisco il perché di tanta stupidità. Domani mattina (oggi per chi legge, ndr) andrò a fare denuncia contro ignoti».

Non tutto è andato perduto

I tulipani presi di mira dai vandali sotto il monastero di Astino

(Foto di Bedolis) Dei 40mila bulbi messi a dimora nei mesi scorsi secondo il protocollo biologico della valle di Astino, circa il 70% ha ancora radici ben salde a terra, i fiori (circa 40 le varietà) sono pronti per essere raccolti sabato. L’evento di inaugurazione del campo dei tulipani, alla sua seconda edizione, che propone l’auto-raccolta dei fiori, è confermato: «Non ci facciamo spaventare – continua Antignati –. Ci metteremo al lavoro per rimettere in sesto il campo e ciò che resta del nostro lavoro, fatto anche in collaborazione con la cooperativa Castel Cerreto di Treviglio. Purtroppo il paesaggio non sarà bello come quello che siamo riusciti a disegnare lo scorso anno nei campi sotto al monastero, ma lo spettacolo non mancherà». Esprime solidarietà nei confronti degli agricoltori Fabio Bombardieri, presidente della Fondazione Misericordia maggiore che ha concesso i campi per la speciale coltivazione: «È un atto inqualificabile. Chi lo ha commesso non ha rispetto del lavoro delle persone, di chi tra l’altro opera per rendere ancora più bello il paesaggio che ci circonda. Spiace molto, anche perché l’iniziativa lo scorso anno ha avuto molto successo, con un grande afflusso di famiglie e di bambini».

Confermata l’inaugurazione di sabato