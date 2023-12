Vento a Bergamo, forti raffiche fino a 50 chilometri all’ora

La Protezione civile ha diramato infatti l’«allarme per forte vento» in tutta la Lombardia. In Bergamasca sono state registrate raffiche di vento intorno ai 50 chilometri all’ora nel corso della notte e della prima mattina di venerdì 22 dicembre. Non si segnalano grossi danni ma i Vigili del fuoco sono stati impegnati nella rimozione di piante cadute nella Bassa e in Val Serina, cantieri e lamiere pericolanti in città, in via Frizzoni.