Via Autostrada, arriva la rotatoria con una fontana da 41 getti d’acqua al centro

Comincia a prendere forma il piano di trasformazione di via Autostrada. Dopo la sistemazione della rotatoria dell’A4, il Comune di Bergamo completa la realizzazione della rotatoria con fontana all’intersezione con via Carnovali, uno degli incroci storicamente più pericolosi della zona sud della città di Bergamo. «Comincia a prendere forma perché l’intervento di Palazzo Frizzoni è il primo di una serie di sistemazioni che renderanno quella che fino a oggi è stata essenzialmente la corsia di ingresso e uscita dell’autostrada in un viale in grado di rappresentare un degno biglietto da visita per la città» spiega Palazzo Frizzoni. Ma andiamo con ordine.

La nuova rotatoria ha una dimensione di 47 metri di diametro, realizzata a due corsie; gli attraversamenti pedonali – dotati di segnaletica retroilluminazioni con boe lampeggianti e un sistema di illuminazione – sono stati previsti in corrispondenza di ogni braccio della rotonda, eccezion fatta per quello lungo via Autostrada. Per poter realizzare la rotatoria, il Comune è anche intervenuto del Punto Blu di via Autostrada, modificando l’assetto dell’ingresso e ridisegnando il perimetro degli spazi de-pavimentati. Al centro della nuova rotatoria è sorta la fontana - di 15 metri di diametro, con 40 diversi getti d’acqua -, a sua volta circondata da un anello verde nella sua parte più esterna.

Per rendere pertanto il più possibile sostenibile il funzionamento della fontana, l’impianto idraulico è stato progettato per funzionare con motori ad altissima efficienza e sistemi di illuminazione di ultima generazione. Basti pensare che l’ingente portata d’acqua circolante, di circa 180 l/s, viene movimentata consumando verosimilmente quanto un’utilitaria a trazione elettrica, mentre i 46 faretti led Rgbw, oltre agli 80 metri di strip led Rgb, consumano complessivamente poco più di due lampadine alogene a uso domestico. Non solo: per minimizzare i costi di manutenzione, la fontana è stata progettata per una totale automazione controllabile anche da remoto; inoltre è stato appositamente formato personale comunale per la gestione e la manutenzione «in house» di questo prototipo d’ingegneria idraulica.

Via Autostrada sarà un viale alberato

Via autostrada sarà inoltre un viale alberato, con piste ciclabili a lambirne i due lati, e di proprietà comunale: cambierà così entro la fine del prossimo anno l’accesso principale alla città di Bergamo per tutti coloro che arrivano a Bergamo dalla A4 e dall’asse interurbano. L’idea di una via d’accesso urbana e non più una rampa di raccordo dell’autostrada non sarà quindi solo una suggestione – quella che nel 2016 disegnò Peter Fink con la sua summer school dei Maestri del Paesaggio, un’iniziativa voluta con l’allora assessora all’ambiente Leyla Ciagà –, ma sarà realtà entro la fine del 2025.