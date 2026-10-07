Via Ghislandi, nuova ciclopedonale e 38 alberi: progetto da 1,3 milioni

Una ciclopedonale protetta, 38 nuovi alberi e meno asfalto: cambia il volto di via Ghislandi a Bergamo. La Giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica della riqualificazione, del valore di 1.316.600 euro, interamente finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica.

Ciclopedonale tra via San Fermo e via Noli

L’intervento interessa circa 280 metri tra via San Fermo e via Noli. Il nuovo percorso, drenante e largo almeno 2,50 metri, sarà separato dal traffico da una fascia verde. Resterà il doppio senso di marcia, con una carreggiata di sette metri.

Il percorso migliorerà il collegamento tra Borgo Palazzo e il nodo tramviario T1-T2 di Bronzetti, dove è prevista anche una stazione del bike sharing elettrico BiGi Saranno eliminate le due file di parcheggi laterali, circa 40 posti. A compensarli saranno 42 posti a uso pubblico nell’area ex Mammoleggi&Maccarini, disponibili tra qualche mese. È inoltre in corso un confronto con A2a per ricavare altri parcheggi nell’ex Centrale del latte, con accesso da via Codussi.

Il percorso migliorerà il collegamento tra Borgo Palazzo e il nodo tramviario T1-T2 di Bronzetti, dove è prevista anche una stazione del bike sharing elettrico BiGi.

Il rendering in via Ghislandi

Più verde e superfici drenanti