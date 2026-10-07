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Cronaca / Bergamo Città Mercoledì 07 Ottobre 2026

Via Ghislandi, nuova ciclopedonale e 38 alberi: progetto da 1,3 milioni

I CANTIERI. La giunta del Comune di Bergamo approva la fattibilità dell’intervento tra via San Fermo e via Noli. Via circa 40 parcheggi, in arrivo 42 posti nell’area ex Mammoleggi.

Lettura 1 min.
Redazione Web
Redazione Web
Via Ghislandi, nuova ciclopedonale e 38 alberi: progetto da 1,3 milioni
La via Ghislandi in un rendering

Bergamo

Una ciclopedonale protetta, 38 nuovi alberi e meno asfalto: cambia il volto di via Ghislandi a Bergamo. La Giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica della riqualificazione, del valore di 1.316.600 euro, interamente finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica.

Ciclopedonale tra via San Fermo e via Noli

L’intervento interessa circa 280 metri tra via San Fermo e via Noli. Il nuovo percorso, drenante e largo almeno 2,50 metri, sarà separato dal traffico da una fascia verde. Resterà il doppio senso di marcia, con una carreggiata di sette metri.

Il percorso migliorerà il collegamento tra Borgo Palazzo e il nodo tramviario T1-T2 di Bronzetti, dove è prevista anche una stazione del bike sharing elettrico BiGi

Saranno eliminate le due file di parcheggi laterali, circa 40 posti. A compensarli saranno 42 posti a uso pubblico nell’area ex Mammoleggi&Maccarini, disponibili tra qualche mese. È inoltre in corso un confronto con A2a per ricavare altri parcheggi nell’ex Centrale del latte, con accesso da via Codussi.
Il percorso migliorerà il collegamento tra Borgo Palazzo e il nodo tramviario T1-T2 di Bronzetti, dove è prevista anche una stazione del bike sharing elettrico BiGi.

Via Ghislandi, nuova ciclopedonale e 38 alberi: progetto da 1,3 milioni
Il rendering in via Ghislandi

Più verde e superfici drenanti

Oltre agli alberi arriveranno 403 arbusti e 1.880 piante erbacee, con circa 530 metri quadrati di fascia verde drenante. Aiuole ribassate e pavimentazioni permeabili raccoglieranno e filtreranno la pioggia, riducendo il deflusso verso le fognature. Il verde servirà anche a ombreggiare il percorso e attenuare le isole di calore.
Previsti nuovi punti luce con regolazione in base al traffico, sedute e una fontanella. Dopo il progetto esecutivo e la gara, il cantiere durerà circa 300 giorni: il completamento è previsto entro febbraio 2029.

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