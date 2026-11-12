Via Paglia a Bergamo, avanti coi lavori. La strada chiuderà in estate

Cambio in corsa nelle lavorazioni in programma per la riqualificazione di via Paglia, scongiurando (per ora) la chiusura di tre settimane del tratto di strada compreso tra via Bonomelli e via Paleocapa. Mentre la prima fase del cantiere è ormai al termine, gli interventi che riguardano la realizzazione della piattaforma pedonale in pietra, rialzata e illuminata, saranno rinviati alla prossima estate. Intanto, quel tratto di via Paglia è chiuso in queste notti (dalle 21 alle 5, fino al 16 novembre) per consentire i lavori di asfaltatura temporanea della piattaforma in corrispondenza dell’incrocio con via Novelli, che nelle stesse ore è a fondo chiuso.

La decisione di posticipare i lavori più impattanti alla prossima estate è stata presa per evitare di creare ulteriori disagi al traffico, in un quadrante della città che da mesi sta convivendo con il cantiere di Rfi per il raddoppio della linea Bergamo-Ponte San Pietro e con l’entrata in esercizio dell’ e-Brt. Da qui l’accortezza di Palafrizzoni, che conta di chiudere il cantiere ad agosto 2027. «Avremmo dovuto chiudere la strada per realizzare la grande piattaforma pedonale, di fronte a via Novelli, ma abbiamo rimandato perché troppo impattante», spiega l’assessore ai Lavori pubblici Ferruccio Rota.

Il cantiere si sposta

Intanto l’impresa è pronta a spostarsi sul secondo lotto del cantiere, al di là di via Paleocapa, salendo verso largo Medaglie d’Oro, dove via Paglia incontra via Tiraboschi. «Tra circa dieci giorni inizieranno a lavorare sul primo marciapiede, in continuità con quanto fatto nel primo lotto – illustra Rota –. Si inizierà a fare il primo tratto, fino all’incrocio con via Guglielmo d’Alzano. Interverranno le società dei sottoservizi per sistemare i cavidotti, poi sarà rifatta la pavimentazione e così via. In questa fase la strada sarà sempre aperta, mentre sarà inibito l’utilizzo dei parcheggi, per consentire le lavorazioni». Anche per gli ultimi due tratti di via Paglia, la realizzazione delle piattaforme pedonali in pietra sarà rinviata alla prossima estate: «Una sarà realizzata in corrispondenza dell’incrocio con via Guglielmo d’Alzano mentre la seconda in corrispondenza di via del Nastro Azzurro – spiega Rota –. Anche in questo caso sarà necessario chiudere la via. Le lavorazioni saranno fatte in estate, il cantiere chiuderà a fine agosto 2027».

Investimento di 2,2 milioni

Al netto del delicato contesto della mobilità, i lavori avviati da Palafrizzoni per dare un nuovo volto alla storica via Paglia, con una spesa di 2,2 milioni di euro, proseguono. Il progetto punta a valorizzare la pedonalità e la mobilità dolce, mantenendo il verde esistente e aggiungendo 26 nuovi alberi lungo la via, azione di contrasto alle isole di calore.

Meno stalli per la sosta