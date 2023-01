Via Pignolo, tre nuovi spazi per promuovere tre progetti sociali

Sono stati inaugurati martedì 31 gennaio tre spazi comunali affidati in convenzione dal Comune a Il Cerchio di Gesso aps , associazione impegnata nella gestione di attività di promozione e diffusione della cultura attraverso la pratica del volontariato, in una dimensione accessibile a tutti. Negli spazi verranno realizzate azioni che hanno lo scopo di rivitalizzare il quartiere di Pignolo , renderlo più attivo e partecipativo, promuovendo attività di coesione sociale. Progetto approvato dalla giunta su proposta dell’assessore all’Innovazione, alla Partecipazione e alle Reti di quartiere Giacomo Angeloni. Il Cerchio di Gesso è infatti in questa occasione il capofila della Rete di Quartiere Centro-Pignolo: gli spazi sono due negozi con affaccio su via Pignolo e l’androne d’ingresso dell’ex asilo Principe di Napoli, in disuso da tempo . «Le azioni di questo progetto - commenta Angeloni - sono a servizio del quartiere, favorendo l’incontro, la socializzazione e la condivisione grazie alla valorizzazione di spazi pubblici e risorse del quartiere stesso, favorendo la conoscenza della storia e dell’identità del territorio». Ecco, nello specifico, le tre «parti» del progetto.