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Cronaca / Bergamo Città Lunedì 16 Novembre 2026

Via Ravizza a Bergamo, bretella aperta da gennaio. «Traffico più fluido»

IL CANTIERE. Ultimi ritocchi, poi il collaudo della strada che dall’Asse permetterà un accesso diretto all’area del Parco Ovest. Berlanda: «Valida alternativa per raggiungere San Tomaso».

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Sergio Cotti
Sergio Cotti Redattore

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Via Ravizza a Bergamo, bretella aperta da gennaio. «Traffico più fluido»
Praticamente agli sgoccioli i lavori per il prolungamento di via Ravizza fino all’Asse interurbano  foto agazzi

Sull’asse interurbano, all’uscita del sottopasso di Colognola, i new jersey sono già stati posizionati per impedire che qualcuno possa pensare di «tagliare» la corsia d’immissione da via San Bernardino per imboccare la nuova strada. Al di là delle barriere, il cantiere è ormai alle battute finali: ci sono l’asfalto, la segnaletica orizzontale, gli impianti di illuminazione installati e sono pronti anche i marciapiedi e i nuovi stalli per la sosta. Ma per vedere aperto l’atteso prolungamento di via Ravizza servirà ancora un po’ di pazienza. L’apertura, annunciata inizialmente per l’inizio dell’estate, è poi slittata anche in considerazione della necessità di coordinare l’entrata in funzione della nuova viabilità con il completamento dei primi edifici del comparto. Ora mancano una decina di giorni di lavori, poi sarà il tempo del collaudo. L’obiettivo è aprire al traffico a gennaio, dopo le feste, anche se non si esclude di riuscire ad anticipare i tempi.

La nuova viabilità

. La nuova bretella, lunga meno di 200 metri, collegherà direttamente via Ravizza al controviale dell’Asse interurbano

L’intervento è uno degli ultimi tasselli della nuova viabilità al servizio del Parco Ovest e degli edifici che stanno sorgendo nel comparto. Le tre palazzine del primo lotto sono già ultimate e gli appartamenti saranno consegnati a partire da fine novembre. La nuova bretella, lunga meno di 200 metri, collegherà direttamente via Ravizza al controviale dell’Asse interurbano, offrendo un accesso diretto al quartiere e contribuendo a distribuire meglio il traffico, oggi concentrato soprattutto su via San Bernardino. «La strada consentirà di raggiungere abbastanza rapidamente il quartiere di San Tomaso dalla circonvallazione e rappresenterà un’alternativa agli accessi attuali», spiega l’assessore alla Mobilità Marco Berlanda.

In una prima fase la strada sarà percorribile a senso unico: i veicoli provenienti dalla circonvallazione potranno così entrare direttamente nel comparto, mentre per il percorso in uscita bisognerà attendere un successivo intervento nell’area di Gres Art. È in quella fase che verrà completato anche l’assetto della viabilità nella zona, con una rotatoria definitiva e il doppio senso di marcia su via Ravizza. «Stiamo completando le ultime opere – conferma Stefano Cortinovis dello studio Domus Ing&Arch, che segue l’intervento per conto della società Parco Ovest –. Contiamo di terminare i lavori entro fine novembre e di procedere con il collaudo a dicembre. L’idea è di riuscire ad aprire la strada entro fine anno, ma molto dipenderà dai tempi delle verifiche. Per questo, al momento, l’ipotesi più prudente è quella di gennaio».

Cortinovis chiarisce anche che l’attuale sistemazione della viabilità è provvisoria: in questa prima fase la rotatoria presente lungo la strada sarà di fatto lasciata a metà. «Quando partirà il nuovo ampliamento di Gres Art – conclude –, è previsto anche un allargamento dell’Asse interurbano e il completamento del collegamento a doppio senso di via Ravizza. A quel punto sarà realizzata una rotatoria vera e propria, che consentirà di organizzare in modo definitivo gli accessi alla zona».

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