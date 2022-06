Via Roma, nuova tappa del restyling del centro: al via i lavori in agosto

Mentre manca sempre meno alla riapertura di piazza Dante e mentre il cantiere di piazza Matteotti procede spedito verso la conclusione del suo primo lotto di intervento, la Giunta del Comune di Bergamo ha approvato il quarto pezzo di intervento nell’ambito dell’ambizioso piano per la riqualificazione del centro Piacentiniano . Nella seduta di giovedì 16 giugno è infatti stato votato da sindaco e assessori il progetto per il rifacimento della pavimentazione del tratto di via Roma che collega piazza Matteotti a Largo Gavazzeni, ovvero i due «pezzi» del centro città.