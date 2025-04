Via San Bernardino: da lunedì 14 aprile chiude il ponte verso la periferia di Bergamo

Le tre alternative per uscire dalla città

Da lunedì l’uscita dalla città sarà garantita da tre alternative. Da via Paleocapa i veicoli potranno svoltare a sinistra in via Autostrada e poi ancora in via Carnovali e in via Spino. Chi proviene da via Carducci potrà svoltare a destra in via Moroni, oppure proseguire fino a largo Tironi e prendere via dei Caniana. Per tornare in via San Bernardino, dall’incrocio tra via dei Caniana e via Moroni, si dovrà percorrere la via San Tomaso.