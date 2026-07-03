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Cronaca / Bergamo Città Venerdì 03 Luglio 2026

Via San Tomaso de Calvi torna a doppio senso: lavori nella notte tra il 3 e il 4 luglio

IL CANTIERE. Da sabato 4 luglio via San Tomaso de Calvi tornerà percorribile a doppio senso di circolazione dopo il periodo a senso unico legato al cantiere ferroviario.

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Redazione Web
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Via San Tomaso de Calvi torna a doppio senso: lavori nella notte tra il 3 e il 4 luglio
Via San Tomaso de Calvi in una foto di archivio

Bergamo

Da sabato 4 luglio via San Tomaso de Calvi tornerà percorribile a doppio senso di circolazione. Il ripristino della configurazione ordinaria della strada è previsto dopo il periodo in cui la via, dal 15 ottobre 2025, era rimasta a senso unico in ingresso da via Moroni e in uscita su via San Bernardino.

La riapertura è stata programmata in concomitanza con la fine dell’anno scolastico e la conclusione del Cre estivo dell’oratorio, in un momento di minore pressione sulla viabilità della zona.

Per consentire il ripristino della segnaletica orizzontale, nella serata di venerdì 3 luglio sarà allestito un cantiere mobile, attivo dalle 20 fino alle 12 di sabato 4 luglio. Le lavorazioni procederanno per tratti progressivi, così da limitare il più possibile l’impatto sulla circolazione.

Le modifiche della viabilità per il cantiere

Durante gli interventi saranno in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della strada, il restringimento della carreggiata, il limite massimo di velocità di 30 chilometri orari e il divieto di transito sul marciapiede interessato dal cantiere. Sarà comunque sempre garantito il passaggio dei mezzi di soccorso e di emergenza.

«Il ripristino del doppio senso in via San Tomaso de Calvi rappresenta un passo avanti nel progressivo superamento delle modifiche viabilistiche legate al cantiere ferroviario — dichiara l’assessore alle Politiche della Mobilità Marco Berlanda —. Continuiamo a controllare l’evoluzione dei lavori, sollecitando Rfi a rispettare gli impegni temporali rinnovati di recente, con l’obiettivo di limitarne il più possibile gli effetti sulla mobilità quotidiana».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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