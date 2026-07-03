Via San Tomaso de Calvi torna a doppio senso: lavori nella notte tra il 3 e il 4 luglio

Da sabato 4 luglio via San Tomaso de Calvi tornerà percorribile a doppio senso di circolazione . Il ripristino della configurazione ordinaria della strada è previsto dopo il periodo in cui la via, dal 15 ottobre 2025, era rimasta a senso unico in ingresso da via Moroni e in uscita su via San Bernardino.

La riapertura è stata programmata in concomitanza con la fine dell’anno scolastico e la conclusione del Cre estivo dell’oratorio, in un momento di minore pressione sulla viabilità della zona.

Le modifiche della viabilità per il cantiere

Durante gli interventi saranno in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della strada, il restringimento della carreggiata, il limite massimo di velocità di 30 chilometri orari e il divieto di transito sul marciapiede interessato dal cantiere. Sarà comunque sempre garantito il passaggio dei mezzi di soccorso e di emergenza.