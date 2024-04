Via Stezzano, albero cade sulla carreggiata: auto frena, motociclista esce di strada e muore

Un altro tragico incidente stradale sulle strade bergamasche. È successo a Bergamo, in via Stezzano, verso le 17 di mercoledì. La vittima è un uomo di 53 anni. Sul posto un’automedica e un’ambulanza del 118, con due squadre di vigili del fuoco e la polizia locale.

Secondo le prime informazioni, ancora al vaglio della polizia locale, un albero sarebbe caduto in strada e un’auto, una Toyota, che viaggiava in direzione Bergamo avrebbe frenato bruscamente per evitarlo. Il motociclista che viaggiava nella stessa direzione dietro la macchina avrebbe frenato a sua volta e avrebbe perso il controllo della due ruote, uscendo di strada e finendo contro un altro albero in un prato a lato della strada. L’impatto è stato purtroppo fatale. Il tratto di strada è stato chiuso per i soccorsi.