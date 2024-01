Via Tasso, cadono calcinacci da un sottotetto: marciapiede chiuso - Le foto

La Polizia locale di Bergamo ha effettuato un sopralluogo nella mattinata di venerdì 19 gennaio in via Tasso: all’altezza del civico 23 infatti, nei pressi del Carrefour express, nella tarda serata di ieri sono caduti dei calcinacci da un sottotetto di un palazzo della via del centro. È successo intorno alle 22 e fortunatamente non ci sono state persone colpite dai detriti lungo una via frequentata la sera per la presenza anche del vicino cinema Capitol.