«Via Tremana, parcheggio da riaprire». «Prima i lavori di messa in sicurezza»

Lucia Cappelluzzo

In via Tremana numero 5, nei pressi del Parco Goisis, c’è da circa un ventennio un parcheggio privato ad uso pubblico diviso in due parti. La parte superiore, all’aperto, viene regolarmente utilizzata ad uso pubblico. Quella coperta e interrata, invece, non è utilizzata l’accesso ai 70 posti disponibili è precluso. Questo parcheggio è ora al centro di un’interrogazione a firma del consigliere della Lega, Alberto Ribolla, indirizzata all’amministrazione per sollecitare la Giunta nella riapertura del parcheggio dal momento che «si trova proprio nella zona maggiormente colpita dalla recente piena del torrente Tremana, con la conseguente mancanza di molti posti auto e box resi inagibili», si legge nel testo del consigliere. Gli occhi dell’amministrazione sono puntati sul parcheggio ormai da tempo per quanto riguarda gli obblighi di gestione e manutenzione.

Il Comune: «La gestione della parte inferiore del parcheggio, che deve essere oggetto di interventi strutturali e di sicurezza, deve essere a carico del privato» «È in essere una convenzione urbanistica di circa 20 anni che definisce la gestione privata del parcheggio per uso pubblico - sottolinea l’assessore all’Urbanistica, Francesco Valesini, interpellato sul tema posto da Ribolla –. La gestione della parte inferiore, quindi, che deve essere oggetto di interventi strutturali e di sicurezza, deve essere a carico del privato. Stiamo dialogando per cercare una soluzione opportuna sia per il privato che ha l’obbligo di gestione e manutenzione ed interesse pubblico».