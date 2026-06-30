Via Zanica senza corrente, danni per migliaia di euro a Bergamo

Forni, piani cottura, pannelli fotovoltaici e pompe di calore da buttare. Ma anche intere aziende ferme con la produzione. Il conto dei danni è ancora in corso, ma il bilancio rischia di aggirarsi a diverse decine di migliaia di euro. A farne le spese sono svariati residenti e attività commerciali e produttive di via Cerioli, via Zanica e Alberto da Prezzate, che domenica 28 giugno sono stati colpiti nelle loro abitazioni e imprese da una serie di cortocircuiti dalle cause ancora da accertare.

«Sono proprietario di una palazzina in via Cerioli. Domenica gli inquilini mi hanno chiamato perché, nonostante l’avviso di interruzione dell’energia elettrica comunicato da E-Distribuzione e previsto dalle 8,30 alle 11, nel pomeriggio la corrente non era ancora tornata. E, in più, qualcuno sentiva puzza di bruciato », racconta Alberto Perolari, già amministratore delegato di Perofil e titolare di uno degli immobili coinvolti.

«La corrente, che doveva tornare alle 11 di domenica è stata ripristinata alle 23. Finché però si tratta di una giornata senza energia si porta pazienza, il problema è che ho 6 inquilini a cui sono saltati forni, piani a induzione, impianti fotovoltaici, pompe di calore nel seminterrato e anche l’ascensore non funziona»

Ma a subire le conseguenze di quella che, secondo le ipotesi, potrebbe essere stata una scarica di tensione nella rete elettrica della zona sono stati tra gli altri anche il benzinaio di via Zanica e l’azienda Santini Cycling, sempre nella via. Le due imprese, al momento, avrebbero sospeso l’attività proprio per via dei guasti riportati. Al centro del problema parrebbero esserci i lavori di E-Distribuzione su alcuni impianti proprio in quell’area. «Vi comunichiamo che l’energia elettrica verrà interrotta per effettuare lavori sui nostri impianti», riportava l’avviso affisso dalla società negli edifici delle tre vie interessate. In particolare - stando alle prime informazioni - la ragione del cortocircuito potrebbe essere legata ad interventi su una cabina dell’energia all’interno dello stabilimento di Santini. Contattata per approfondimenti, E-Distribuzione non ha risposto. «La corrente, che doveva tornare alle 11 di domenica è stata ripristinata alle 23. Finché però si tratta di una giornata senza energia si porta pazienza, il problema è che ho 6 inquilini a cui sono saltati forni, piani a induzione, impianti fotovoltaici, pompe di calore nel seminterrato e anche l’ascensore non funziona», afferma Perolari, che conclude: «Sono in attesa dell’elenco dei danni, dopodiché farò richiesta di risarcimento».