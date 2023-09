Viadotto di Boccaleone, cadono ancora calcinacci. Chiuso un tratto di strada - Foto e video

L’episodio risale allo scorso venerdì 22 settembre, quando sulla corsia stradale che si sviluppa sotto il ponte, si è visto cadere del materiale. Parliamo della stessa porzione di viadotto dove è in corso la sostituzione dei bulloni dei giunti, operazione scattata dopo che lo scorso 7 settembre era stato ritrovato un bullone rotto sull’asfalto, ma i calcinacci si sono staccati dalla parte sottostante che non è stata ancora oggetto di manutenzione. Coinvolta la corsia che consente la svolta a destra in direzione Borgo Palazzo (per chi proviene da via Rovelli): anche questa mattina la corsia è stata chiusa nell’ultimo tratto, in attesa degli operai.

Per quanto riguarda l’episodio (non certo il primo nella storia del viadotto, il problema è cronico), l’assessore ai Lavori Pubblici Marco Brembilla fa sapere che «gli operai dovrebbero andare oggi stesso (25 settembre, ndr) a sistemare» e che a breve, «partiranno i lavori di messa in sicurezza della parte sottostante il viadotto, come già programmato». Intanto l’amministrazione ha deciso di chiudere il tratto interessato, modifica che non ha provocato modifiche alla viabilità, dato che è comunque possibile entrare in Borgo Palazzo e che, per ora, non ha impattato troppo sul traffico.