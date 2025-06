Viale Muraine a Bergamo, nuova viabilità e prime code

«Armati» di palette, fischietti e gilet con catarifrangenti, gli agenti della polizia locale regolano l’intenso traffico all’ombra della torre del Galgario, della Caserma Montelungo e di quella che sarà la nuova Gamec, ricavata sulle ceneri dell’ex Palazzetto dello Sport.

Per il teleriscaldamento

Da giovedì 12 giugno è infatti in vigore il senso unico verso il centro città in via Battisti e nel ristretto viale Muraine, conseguenza diretta del maxi cantiere di A2A per la posa del teleriscaldamento, ripartito dopo lo stop della scorsa estate per il ritrovamento dei resti di un’antica porta. Una novità, quella del nuovo «circuito», che ha logicamente comportato alcuni rallentamenti alla circolazione, soprattutto negli orari di punta ed in particolare in concomitanza con l’uscita dei mezzi dalla città, verso le Valli, nel tardo pomeriggio. Nell’area, dove da lunedì 9 giugno è scattata la prima fase dei lavori, che si protrarrà fino a fine luglio, sono peraltro in vigore la chiusura di via Borgo Palazzo all’altezza di via Madonna della Neve (in questo caso fino a fine giugno) e il restringimento su due corsie di via Frizzoni.

Lavori in quattro fasi

Gli interventi si articoleranno appunto in quattro fasi, con conclusione prevista per fine agosto, prima dell’inizio del nuovo anno scolastico. «Lavori che sono stati programmati in questo periodo, in concomitanza con la chiusura delle scuole, proprio per cercare di ridurre al minimo i disagi – spiega l’assessore alla Mobilità, Marco Berlanda –. Ieri (oggi per chi legge ndr) ci sono stati dei rallentamenti. Ci vorrà qualche giorno affinché gli utenti della strada si abituino al nuovo assetto. Ma nel complesso la situazione è sotto controllo. I cartelli informativi che indicano chiusure e percorsi alternativi sono chiari e la polizia locale è presente nell’area del cantiere per monitorare la situazione».

Il nuovo assetto viabilistico

Il senso unico verso sud in viale Muraine e via Battisti attiva di fatto il «circuito» pensato dall’amministrazione comunale. In particolare, da via Pitentino auto e bus possono immettersi su piazzale Tiraboschi e da lì su via Battisti, con la possibilità di svoltare anche a sinistra per raggiungere poi via San Giovanni e via Verdi, manovra prima non consentita.

Rallentamenti anche in piazzale Tiraboschi Per quanto riguarda l’ingresso in centro città dalla Valle Brembana, si può percorrere via Battisti (senso unico direzione centro tra piazzale Tiraboschi e via San Giovanni) e poi via San Giovanni oppure via Muraine (senso unico in direzione sud) e via Frizzoni dove c’è il restringimento di carreggiata. Dalla Val Seriana, arrivando da via Suardi, è possibile raggiungere via Verdi percorrendo via Pitentino con uscita su via Battista, per proseguire su via San Giovanni. In uscita dalla città, invece, si può procedere da via Verdi su via San Giovanni, viale Muraine e via Suardi (a doppio senso) verso la Valle Seriana o da via Verdi, viale Muraine, via Pitentino e poi da lì via Baioni verso la Valle Brembana.

Le prime code

Proprio lungo questi percorsi, giovedì 12 giugno, non sono mancati rallentamenti e code, con il traffico regolato dagli agenti del comando di via Coghetti, che in più occasioni hanno illustrato e ricordato agli automobilisti il nuovo assetto. La «rivoluzione» viabilistica è in vigore anche per gli autobus, dopo che nei giorni scorsi è stato adeguato e «spianato» il manto stradale, in particolare in piazzale Tiraboschi, per evitare problemi di pendenze.