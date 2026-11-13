Violenza di genere, da inizio anno 152 ammonimenti in provincia di Bergamo
I PROVVEDIMENTI. L’attività di prevenzione degli agenti della polizia di Stato, anche con iniziative di sensibilizzazione nelle scuole.Lettura meno di un minuto.
Sono 152 i provvedimenti di ammonimento adottati dalla divisione Anticrimine della questura di Bergamo dall’inizio del 2026, uno dei principali strumenti di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, che permette di intervenire tempestivamente senza attendere che comportamenti persecutori o violenti ai aggravino e producano conseguenze più gravi.
Due obiettivi: richiamare il destinatario alla responsabilità delle proprie azioni e impedirne la reiterazione. Al momento della notifica, spiega la polizia di Stato in una nota, gli operatori non si limitano a consegnare l’atto, ma instaurano un confronto diretto con il destinatario, spiegando la gravità dei comportamenti e le possibili conseguenze.
Ma la prevenzione non si ferma all’intervento nei confronti di chi ha già manifestato comportamenti violenti. Per agire sulle radici culturali del fenomeno, la divisione Anticrimine porta avanti anche nelle scuole di Bergamo incontri formativi e iniziative di sensibilizzazione, per aiutare i più giovani a
La prevenzione, tuttavia, non si ferma all’intervento nei confronti di chi ha già manifestato comportamenti violenti. Per contrastare il fenomeno in modo efficace è necessario agire anche sulle sue radici culturali, educando soprattutto le nuove generazioni al rispetto, alla libertà individuale e alla parità nelle relazioni. «La polizia di Stato rinnova l’invito a non sottovalutare atteggiamenti minacciosi, comportamenti ossessivi, forme di controllo o qualsiasi altro segnale di possibile escalation, rivolgendosi tempestivamente alle forze dell’ordine».
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