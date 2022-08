Violenza sessuale all’uscita dalla discoteca, arrestato un ragazzo

È accusato di violenza sessuale e percosse su una ragazza minorenne. Un 21enne di Verona è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della compagnia di Chiari , sorpreso nella notte tra sabato 30 e domenica 31 luglio fuori da una nota discoteca in Franciacorta. Il giovane, incensurato, avrebbe avvicinato la 16enne, della provincia di Bergamo, all’uscita del locale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Trenzano, che al momento della perquisizione hanno trovato addosso al giovane anche mezzo grammo di hashish e per questo lo hanno segnalato anche come assuntore di sostanze stupefacenti.