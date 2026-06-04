Violenza sulle donne, a Bergamo 102 richieste d’aiuto in un mese e la «Rete» tona in piazza

Centodue nuove chiamate in un mese ai centri antiviolenza di Bergamo e provincia . È il dato registrato a maggio e rilanciato dalla Rete bergamasca contro la violenza di genere , che invita la cittadinanza a partecipare al presidio mensile in programma lunedì 8 giugno alle 18.30 in Largo Rezzara, a Bergamo .

Il presidio in Largo Rezzara

L’iniziativa vuole mantenere alta l’attenzione su quella che la Rete definisce « un’emergenza che continua senza sosta ». Il messaggio scelto per l’appuntamento è netto: «Nell’Europa dei diritti si continuano a uccidere le donne». Secondo le promotrici, anche in Italia non si fa ancora abbastanza per contrastare la cultura patriarcale e garantire alle donne una vita libera dalla violenza.

I dati di maggio 2026

L’appello alla cittadinanza

La Rete bergamasca sottolinea l’importanza di continuare a partecipare ai presidi e di attivarsi perché le cose cambino, attraverso l’educazione, la cultura e azioni concrete di sostegno alle vittime di violenza. L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza: l’appuntamento è lunedì 8 giugno alle 18.30 in Largo Rezzara.