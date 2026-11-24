«Siamo davvero senza parole perché Marco era un grande sportivo e si spostava sempre in bicicletta. Essendo inoltre un docente di educazione fisica orma da anni, era sempre allenato».

Voce tremolante, la signora Raffaella non si dà pace mentre guarda la bicicletta da passeggio Carnielli di suo cugino Marco Baldi, rimessa in piedi dai carabinieri accanto alla pista ciclopedonale alle porte di Zanica: poco dopo le 17.30 di lunedì 23 novembre, in questo punto immerso tra i campi di via Fiume, ma non distante dall’abitato di Zanica, Baldi – 51 anni, docente di scienze motorie al Manzù di Bergamo – si è accasciato a terra mentre pedalava verso casa di ritorno da un allenamento di pallavolo in una palestra della zona.

L’allarme da un passante

Ad accorgersi di lui è stato un automobilista di passaggio, che si è fermato e ha subito avvisato il 112. Baldi era accasciato accanto alla sua bici sulla pista ciclopedonale vicino alla rotatoria dove, da via Fiume, si imbocca l’omonima strada che porta verso l’abitato di Zanica. Il prof Baldi era a poche decine di metri dalla sua abitazione, una delle prime che si incrociano, sempre in via Fiume, a ovest del paese, dove abitava da solo.

Marco Baldi, aveva 51 anni L’intervento dell’automedica e dell’ambulanza del 118 è stato tempestivo e a lungo il personale sanitario ha tentato di rianimare il cinquantunenne. Ma, alla fine, ne è stata dichiarata la morte causata da un infarto. Un malore del tutto improvviso o i cui eventuali sintomi premonitori Baldi non aveva confidato con nessuno. Figlio unico, a pranzo era stato da sua mamma Romilda Ghislotti, anche lei residente a Zanica.

«Preferiva spostarsi in bici»

«Alle 15 l’abbiamo visto tornare dal pranzo e poi aveva perso la bicicletta per andare all’allenamento di pallavolo – raccontano altri cugini che vivevano nello stesso complesso residenziale del cinquantunenne –: pur avendo anche l’auto, preferiva da sempre spostarsi con la bicicletta». Lunedì 23 novembre era stato infatti avvistato da altri familiari in zona Stezzano: molto attento a temi quali l’ambiente e la disabilità, Marco Baldi era impegnato al Manzù anche ad aiutare in prima persona e con progetti da lui ideati proprio i ragazzi con qualche difficoltà.

Il corso di nuoto per disabili

Tra gli ultimi, da gennaio ad aprile alla piscina del Tennis club di via Baioni a Bergamo, un corso di nuoto pensato proprio per i ragazzi con disabilità, con movimenti armonici e tranquilli, ma che avesse nel contempo anche un valore inclusivo verso le classi frequentate dagli alunni stessi. Il tutto per eliminare pregiudizi e fragilità.