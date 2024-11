Zappacosta, lesione di primo grado al soleo sinistro. Obiettivo Young Boys

Due, massimo tre settimane di stop per Davide Zappacosta, sostituito contro l’Udinese a causa di un problema muscolare. Quindi gli esami e la diagnosi, arrivata mercoledì 13 novembre: lesione di primo grado al soleo sinistro per l’esterno nerazzurro, che dovrà stare lontano dal campo per un periodo di due o tre settimane. Può tornare a disposizione per la sfida di Champions League contro lo Young Boys, in programma martedì 26 novembre a Berna, oppure lunedì 2 dicembre per il match casalingo contro la Roma.