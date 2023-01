Ztl di Piazza Matteotti al via a fine mese. «Ma per il momento niente multe»

Il cantiere di piazza Matteotti è agli sgoccioli e per la festa della Capitale della Cultura, il prossimo weekend del 21 e 22 gennaio , barriere e transenne davanti al Palazzo degli uffici comunali verranno tolte. E in concomitanza con la fine del cantiere di riqualificazione del Centro piacentiano, partirà ufficialmente la nuova zona a traffico limitato in piazza Matteotti . Un’estensione della Ztl oggi attiva in via XX Settembre e che prosegue poi anche davanti al teatro Donizetti .