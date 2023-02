Ztl, nel 2022 in viale Vittorio Emanuele il record delle sanzioni: sono 24mila

I cartelli stanno arrivando in questi giorni, al momento sono ancora coperti. A inizio marzo saranno svelati, e annunceranno come noto una nuova Ztl: quella di piazza Matteotti , scelta conseguente alla recente riqualificazione del Centro piacentiniano. Le telecamere arriveranno verosimilmente solo attorno a Pasqua e saranno attivate dopo un mese circa , per dare tempo a tutti per adeguarsi alla novità.