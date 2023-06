Ztl di piazza Matteotti, per le telecamere ci vorrà ancora un mese: anche per le multe

La scritta «test» sui pannelli luminosi fa intuire una situazione ancora provvisoria: le telecamere della nuova Ztl di piazza Matteotti sono installate e pronte ad entrare in funzione. Ma servirà ancora qualche tempo, forse un mese : una data certa non c’è ancora, ma non si oltrepasserà luglio . Tra qualche giorno scadranno i tre mesi di tempo dalla comunicazione del Comune al ministero delle Infrastrutture che, di prassi, dev’essere avvisato ogni volta che un’amministrazione intende adottare un provvedimento di limitazione del traffico. In assenza di un parere negativo, la norma prevede 30 giorni di prova prima di passare alle sanzioni. Un passaggio che però Palafrizzoni confida di saltare accorciando così i tempi, poiché - sostiene il Comune - le prove sono già state abbondantemente fatte subito dopo l’installazione delle telecamere, anche con la presenza della Polizia locale . «Stiamo aspettando un riscontro del ministero - conferma Stefano Zenoni, assessore alla Mobilità -; decideremo poi insieme agli uffici ministeriali i tempi per l’accensione. Le telecamere le abbiamo già testate, la zona a traffico limitata è stata presentata e abbiamo anche scritto ai residenti per avvertirli».