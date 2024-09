Ztl, si accendono le telecamere in via Pignolo e San Lorenzo - Info e video

Si aggiunge così un altro tassello al Piano della Mobilità sostenibile del Comune di Bergamo, che di fatto però non modificherà le limitazioni già esistenti. Entrambe le Ztl, infatti, sono già attive: quella di via Pignolo addirittura dal 2016, quella di via San Lorenzo dalla scorsa primavera.

Via San Lorenzo

In occasione della Settimana della Mobilità, il Comune ha deciso di renderle più «efficaci» accendendo le telecamere. La novità più recente riguarda la zona a traffico limitato di via San Lorenzo, in Città Alta, attiva tutti i giorni 24 ore su 24. La Ztl è in funzione da aprile, da quando cioè ha aperto il Parking Fara. Le contravvenzioni sarebbero dovute partire in estate: il caos dei permessi scoppiato all’indomani della revisione del piano della sosta ha spinto il Comune ad aspettare l’autunno - il 14 novembre - per non affaticare ulteriormente il sistema di rilascio dei permessi di Atb.

In via San Lorenzo

(Foto di Beppe Bedolis) Vietato l’accesso verso piazza Mercato del Fieno – dove di fatto non è già più possibile parcheggiare – sono previsti comunque dei permessi per consentire l’accesso al centro storico alle famiglie dei bambini che frequentano il nido e la scuola dell’infanzia di via Solata (4 permessi a bambino, per due accessi al giorno, con un tempo consentito di 30 minuti per lasciare e riprendere i propri figli).

Ztl Bergamo, tra fine ottobre e metà novembre in funzione nuovi occhi elettronici. Video di Massimo Sonzogni

In via Pignolo dal 30 ottobre