Traffico blocato a Calolziocorte nella prima mattinata di martedì 17 novembre nel tratto della tangenzialina di viale De Gasperi , che costeggia il fiume Adda e viene utilizzata in particolare per la deviazione del traffico pesante in direzione Bergamo e Lecco.

La chiusura è legata al ritrovamento di un ordigno bellico nei pressi della struttura dove si svolge la lavorazione del legname per la cippatura. Da qui la chiusura al traffico del tratto stradale di viale De Gasperi dalla rotatoria che porta verso il supermercato Md sino alla rotatoria di via Lavello, vicino all’Istituto Superiore Lorenzo Rota. In questo tratto campeggiano i cartelli di divieto di accesso. Il traffico dei mezzi pesanti è stato deviato verso il centro cittadino sulla statale 639 , con conseguenti rallentamenti in entrambe le direzioni di marcia e strade interne intasate per tutta la mattinata.