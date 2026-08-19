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Cronaca Mercoledì 19 Agosto 2026

Salvò una bimba ebrea, ora è giusta tra le nazioni: i 101 anni di Marina, decana di Calolzio

CALOLZIOCORTE. La signora Bonaiti ha festeggiato con la famiglia nella casa della frazione Pascolo. L’omaggio dell’Amministrazione.

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Rocco Attinà
Rocco Attinà
Salvò una bimba ebrea, ora è giusta tra le nazioni: i 101 anni di Marina, decana di Calolzio
Marina Bonaiti festeggiata dai cinque figli

Grande festa in famiglia a Calolziocorte per i 101 anni di Marina Bonaiti, vedova Milani, decana della cittadina. I festeggiamenti si sono tenuti nella sua abitazione nella frazione Pascolo, dove vive con il figlio Luciano, circondata dall’affetto della sua grande famiglia, con gli altri quattro figli, Giuseppe, Daniele, Anna e Luisella, nipoti e pronipoti. Una famiglia molto conosciuta a Calolziocorte: il marito Angelo Milani è stato consigliere comunale negli Anni ’70, e il suocero Vincenzo Milani fu primo cittadino del Comune nel 1946.

Marina, donna di grande fede, tutti i giorni segue in televisione la Messa e il rosario. Per il compleanno ha ricevuto anche la visita dell’assessore ai Servizi sociali Tina Balossi, con un omaggio floreale. «Con grande piacere ho portato a nonna Marina, anche a nome dell’Amministrazione e di tutti i cittadini, i migliori auguri, perché festeggiare i centenari significa rendere omaggio non solo all’età anagrafica, ma all’esperienza, alla saggezza che queste persone rappresentano per la nostra comunità», il commento dell’assessore.

A Marina, nel 1998, il Comune aveva assegnato la benemerenza civica del «Medaglione di San Martino», insieme alla famiglia Mazza, per aver salvato una bambina ebrea dodicenne, Gabriella Bardavid, a rischio della propria vita. Per questo gesto la donna aveva anche ricevuto la più alta onorificenza dello Stato d’Israele, riservata ai «Giusti tra le nazioni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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