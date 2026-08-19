Salvò una bimba ebrea, ora è giusta tra le nazioni: i 101 anni di Marina, decana di Calolzio

Grande festa in famiglia a Calolziocorte per i 101 anni di Marina Bonaiti, vedova Milani, decana della cittadina. I festeggiamenti si sono tenuti nella sua abitazione nella frazione Pascolo, dove vive con il figlio Luciano, circondata dall’affetto della sua grande famiglia, con gli altri quattro figli, Giuseppe, Daniele, Anna e Luisella, nipoti e pronipoti. Una famiglia molto conosciuta a Calolziocorte: il marito Angelo Milani è stato consigliere comunale negli Anni ’70, e il suocero Vincenzo Milani fu primo cittadino del Comune nel 1946.