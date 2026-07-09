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Cronaca Giovedì 09 Luglio 2026

Sicurezza a Bergamo, Carnevali incontra Piantedosi. «Più agenti e videosorveglianza»

IL COLLOQUIO. Presenti anche il prefetto Rotondi e l’assessore alla Sicurezza Angeloni. «Dal ministro ampia disponibilità».

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Redazione Web
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Sicurezza a Bergamo, Carnevali incontra Piantedosi. «Più agenti e videosorveglianza»
Da sinistra Giacomo Angeloni, Elena Carnevali, Matteo Piantedosi e Luca Rotondi

Roma

Come annunciato nei giorni scorsi, la sindaca di Bergamo, Elena Carnevali, ha incontrato al Viminale il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. Al centro del colloquio il rafforzamento degli organici idelle forze di polizia e le risorse da destinare alla sicurezza urbana, «anche in considerazione della costante crescita e turistica del territorio», si legge in una nota.

Piantedosi ha annunciato che un ulteriore contingente potrebbe essere assegnato alla città con le prossime immissioni in servizio di nuovi agenti, tra luglio e agosto, e ha confermato l’intenzione di effettuare una visita a Bergamo nelle prossime settimane. All’incontro hanno partecipato anche Giacomo Angeloni, assessore alla Sicurezza, e il prefetto Luca Rotondi.

«Dal ministro ampia disponibilità»

«Ringraziamo il ministro per l’attenzione dimostrata al nostro territorio nel lungo colloquio che abbiamo avuto oggi», commentano in una nota Carnevali e Angeloni. «Abbiamo condiviso un’analisi dell’evoluzione della nostra città che da capoluogo è divenuta nodo strategico di connessione, attrattività e mobilità, con flussi di persone ormai assimilabili a quelli di numerose città europee. Trasformazioni di questa portata richiedono risorse umane adeguate. Siamo soddisfatti dell’ampia disponibilità dimostrata da Piantedosi anche sulla possibilità di sostenere maggiori investimenti in tecnologie e sistemi di videosorveglianza. Il ministro ha manifestato grande attenzione sul tema della sicurezza, unita all’apprezzamento per il forte impegno che le amministrazioni locali, come la nostra, stanno mettendo in campo. Infine, ha anche assicurato l’impegno a garantire le risorse necessarie a supportare i territori coinvolti nella delicata gestione dei minori stranieri non accompagnati».

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