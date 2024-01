«50 km all’ora» con De Luigi e Accorsi all’Uci di Orio: incontro con il comico e regista

I primi giorni del 2024 offrono agli spettatori molte risate: le sale propongono infatti diverse commedie italiane, da «Come può uno scoglio» con Pio e Amedeo a «Succede anche nelle migliori famiglie» di Alessandro Siani. La novità del weekend è «50 km all’ora», pellicola scritta, diretta e interpretata da Fabio De Luigi, al cui fianco troviamo Stefano Accorsi. I due interpretano dei fratelli che, dopo aver trascorso molti anni lontani, decidono di intraprendere un viaggio per l’Italia a bordo di due vecchie moto «scassate» che si erano costruiti da ragazzini. Il tempo che passano insieme «on the road» li aiuterà a superare la morte del padre e i malintesi del passato. I fan di Fabio De Luigi sabato 6 gennaio avranno l’occasione di incontrarlo di persona: alle 17.30 l’attore e regista sarà infatti in sala a UCI Orio, dove presenterà il film prima della proiezione.

Grande uscita internazionale di inizio gennaio è invece «Wonder – White Bird», spin off del film «Wonder» uscito nel 2017 e basato sull’omonimo romanzo di R.J. Palacio. Questo nuovo film si concentra sul personaggio di Julian Albans – il «bullo» di «Wonder» – a cui la nonna Sara (Helen Mirren) racconta la propria infanzia da ragazzina ebrea nella Francia collaborazionista, nella speranza di insegnare al nipote l’importanza della gentilezza.

In sala anche il nuovo film di Wim Wenders, «Perfect Days», premiato al Festival di Cannes. Il protagonista, Hirayama, fa una vita semplice a Tokyo e ha una routine molto strutturata. È un appassionato di musica, libri e alberi che ama fotografare – tutto strettamente in formato analogico. Nella pacata solitudine della sua quotidianità, incontra delle persone, e proprio questi incontri sfuggenti permettono alle spettatore di scoprire qualcosa di più del suo passato…

I cinema bergamaschi per il fine settimana propongono anche «Wonka» con Timothée Chalamet, «C’è ancora domani» di Paola Cortellesi, «Napoleon» di Ridley Scott e l’ultimo film d’animazione di Miyazaki, «Il ragazzo e l’airone», che attualmente si trova in testa al box office italiano (dati aggiornati a mercoledì 3 gennaio).

Wonder – White Bird

Julian è un bambino un po’ arrogante, che a scuola ha la fama di essere un bullo, tanto da prendere di mira chiunque veda come «diverso». Viene per questo sospeso da scuola. Durante l’estate, Julian trascorre le vacanze a Parigi dalla nonna la quale, un pomeriggio, gli racconta come da ragazza sia riuscita a sfuggire ai nazisti nel corso della Seconda guerra mondiale. La nonna era una giovane ebrea, che viveva nella Francia occupata dalle truppe di Hitler. Ad aiutarla è stato un suo coetaneo, un giovane di nome Julian, proprio come suo nipote, che, nonostante soffrisse di deformità alle gambe, è riuscito a compiere un gesto che lo ha reso un vero eroe...

Perfect Days