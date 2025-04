A Bergamo arriva ChorusCircus: due giorni di artisti e magia

La magia senza tempo del circo approda a ChorusLife con ChorusCircus, un weekend gratuito dedicato a spettacoli emozionanti, giochi e laboratori per tutta la famiglia. L’appuntamento è per sabato 3 e domenica 4 maggio , nella cornice dello smart district di Borgo Santa Caterina, a Bergamo.

Fulcro dell’evento sarà Piazza del Sagittario, dove dalle 15 alle 18 prenderanno vita spettacoli brevi e show aerei che conquisteranno grandi e piccoli. Nei minishow di circa 15 minuti, il pubblico potrà ammirare performance come l’“Acro Show” e “La grande ruota”, mentre i grandi spettacoli – della durata di 45 minuti – porteranno in scena numeri sospesi tra poesia e adrenalina: dal suggestivo “Tra terra e cielo” al creativo “Circo in filastrocche”, che unisce equilibrismo e giocoleria raccontando storie in rima.