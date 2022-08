A Bergamo arriva Manuel Agnelli, gran finale del tour in attesa dell’album

Che faccia il guru del rock, sia in tv, presti la voce narrante al docu-film «Tutankhamon. L’ultima mostra», Manuel Agnelli è pur sempre un personaggio. Alla testa degli Afterhours ha disegnato un pezzo di mappa della musica italiana, a «X Factor» ha regalato il volto più carismatico degli ultimi anni. Come lo guardi incarna lo spirito del rocker alternativo e spigoloso. Un’anima errante, libera quanto basta per destreggiarsi in un ambito dove le imposizioni sono tante, ma le scappatoie esistono. Manuel l’ha capito e oggi si prende la responsabilità di ballare da solo in un tour con nuovi compagni d’avventura, fuori dal guscio protettivo della band di sempre. Giusto a Bergamo, il 12 agosto, chiude la tournée estiva 2022 al «Nxt Station» di piazzale Alpini (inizio ore 21.30; biglietti disponibili).