A Bergamo per San Valentino l’anteprima nazionale di «I love you, Paul»

Un racconto intimo tra teatro e musica

A Bergamo, l'anteprima nazionale di «I love you, Paul» «I love you, Paul» porta in scena una storia conosciuta ma ancora capace di sorprendere, osservata attraverso lo sguardo personale e artistico di Linda Eastman, donna, artista e compagna di vita di Paul McCartney.

La narrazione è affidata a Marta Rebecca, accompagnata da un ensemble musicale composto da Roberto Bollani al basso, Carlo Zerri al pianoforte, Valerio Beffa al sax e clarinetto, con Elvio La Pira come voce fuori campo. La regia è di Paolo Pintabona.

Diciassette brani tra i più significativi del repertorio di Paul McCartney vengono arrangiati in chiave acustica, creando un dialogo continuo tra musica e teatro La parola di Linda si trasforma in canto: diciassette brani tra i più significativi del repertorio di Paul McCartney vengono arrangiati in chiave acustica, creando un dialogo continuo tra musica e teatro. La voce dell’interprete si muove tra narrazione e interpretazione canora, dando vita a un racconto emozionante e profondo.

Linda Eastman, molto più di «la moglie di Paul»

Fotografa di talento, musicista, attivista per i diritti degli animali e pioniera del vegetarianismo, Linda Eastman ha immortalato con i suoi scatti un’epoca e i grandi protagonisti del rock’n’roll. Il loro incontro, avvenuto il 15 maggio 1967, segna l’inizio di una storia d’amore e di collaborazione artistica che attraversa successi, viaggi, difficoltà e momenti drammatici.

Linda Eastman Sul palco prendono forma ricordi e immagini: dalla registrazione di Band on the Run in Nigeria alla presentazione di Venus and Mars nel 1975 sulla nave Queen Mary, dall’arresto di Paul in Giappone all’assassinio di John Lennon, fino alle collaborazioni con Michael Jackson, Stevie Wonder e alla celebre canzone per un film di James Bond.

Arte e impegno sociale