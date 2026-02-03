Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cultura e Spettacoli / Bergamo Città
Martedì 03 Febbraio 2026

A Bergamo per San Valentino l’anteprima nazionale di «I love you, Paul»

IL FILM. Sabato 14 febbraio alle 21 l’Auditorium del Seminario Vescovile di Bergamo Alta ospiterà l’anteprima nazionale della performance teatrale «I love you, Paul», un intenso racconto d’amore, musica e memoria dedicato alla relazione tra Paul McCartney e Linda Eastman.

Bergamo

Lo spettacolo, ad ingresso libero con prenotazione obbligatoria su eventbrite.it, è organizzato dall’Associazione Cinema e Arte, diretta da Roberto Gualdi, con il contributo del Consiglio regionale della Lombardia e di Bcc Brescia, il patrocinio del Comune di Bergamo e di Regione Lombardia, e con Stazione Radio come media partner.

Un racconto intimo tra teatro e musica

A Bergamo, l'anteprima nazionale di «I love you, Paul»
A Bergamo, l'anteprima nazionale di «I love you, Paul»

«I love you, Paul» porta in scena una storia conosciuta ma ancora capace di sorprendere, osservata attraverso lo sguardo personale e artistico di Linda Eastman, donna, artista e compagna di vita di Paul McCartney.

La narrazione è affidata a Marta Rebecca, accompagnata da un ensemble musicale composto da Roberto Bollani al basso, Carlo Zerri al pianoforte, Valerio Beffa al sax e clarinetto, con Elvio La Pira come voce fuori campo. La regia è di Paolo Pintabona.

Diciassette brani tra i più significativi del repertorio di Paul McCartney vengono arrangiati in chiave acustica, creando un dialogo continuo tra musica e teatro

La parola di Linda si trasforma in canto: diciassette brani tra i più significativi del repertorio di Paul McCartney vengono arrangiati in chiave acustica, creando un dialogo continuo tra musica e teatro. La voce dell’interprete si muove tra narrazione e interpretazione canora, dando vita a un racconto emozionante e profondo.

Linda Eastman, molto più di «la moglie di Paul»

Fotografa di talento, musicista, attivista per i diritti degli animali e pioniera del vegetarianismo, Linda Eastman ha immortalato con i suoi scatti un’epoca e i grandi protagonisti del rock’n’roll. Il loro incontro, avvenuto il 15 maggio 1967, segna l’inizio di una storia d’amore e di collaborazione artistica che attraversa successi, viaggi, difficoltà e momenti drammatici.

Linda Eastman
Linda Eastman

Sul palco prendono forma ricordi e immagini: dalla registrazione di Band on the Run in Nigeria alla presentazione di Venus and Mars nel 1975 sulla nave Queen Mary, dall’arresto di Paul in Giappone all’assassinio di John Lennon, fino alle collaborazioni con Michael Jackson, Stevie Wonder e alla celebre canzone per un film di James Bond.

Arte e impegno sociale

«I love you, Paul» è anche un progetto che intreccia arte e solidarietà. Durante la serata il pubblico potrà lasciare un’offerta libera a sostegno delle attività culturali e di beneficenza organizzate per il 2026 da Proloco Bergamo. Il racconto culmina con l’ultimo saluto di Linda al marito, tornando a quella frase semplice e universale che racchiude tutta la loro storia: «Ti amo, I love you, Paul».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Arte, cultura, intrattenimento
cinema
musica
teatro
Fotografia
Paul McCartney
Marta Rebecca
Roberto Bollani
Carlo Zerri
Valerio Beffa
Associazione Cinema e Arte
Consiglio Regionale della Lombardia
Bcc Brescia
Comune di Bergamo
regione lombardia
proloco bergamo