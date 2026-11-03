A Cinema del Sacro la cultura dell’incontro arriva sul grande schermo

Quest’anno «Al pozzo di Sicar», cineforum itinerante promosso da Acec e Sas Bergamo in 15 Sale della Comunità della città e della provincia di Bergamo, raccoglie il testimone della rassegna autunnale diocesana «Teatro e Cinema del Sacro» e si trasforma in «Cinema del Sacro». Ogni settimana proiezioni, approfondimenti a cura degli animatori delle Sale, incontri con ospiti ed esperti. Il calendario della rassegna è diviso in due parti: novembre-dicembre 2026 che qui viene annunciato, e gennaio-marzo 2027 che verrà presentato successivamente. Lo spunto per la tematica di Cinema del Sacro è ispirato alla lettera circolare del vescovo Francesco Beschi per l’anno pastorale in corso, dal titolo «Servire la vita, servire la pace». Nel nostro tempo, da ogni parte del mondo risuonano in modo forte appelli alla pace, nascono molteplici iniziative e tutti siamo chiamati ad una riflessione su come nutrire l’impegno per realizzarla.

Strumenti di pace

Per favorire questa riflessione, il vescovo ha suggerito un’immagine e un testo: l’Agnus Dei, opera dell’artista bergamasco Andrea Mastrovito, collocata all’interno della Croce in cima alla torre dedicata a Gesù Cristo, il punto più alto della Basilica della Sagrada Familia di Barcellona; il brano del Vangelo di Giovanni che racconta dell’incontro di Gesù risorto con i discepoli, ponendo in evidenza il saluto che rivolge a loro: «Pace a voi!» (Gv 20, 19-21). Come ha detto in alcuni interventi il Papa, la relazione con Cristo chiama a sviluppare un’attenzione particolare al tema della pace, dono che siamo invitati a portare nel mondo diventandone artigiani nei luoghi della vita quotidiana: le parrocchie, i quartieri, le periferie urbane ed esistenziali. Da un lato, i film selezionati, gli incontri e gli approfondimenti favoriranno la riflessione su come essere portatori di amicizia, di fraternità, di relazioni autentiche. Dall’altro, le Sale della Comunità stesse diventeranno luoghi di pace dove, senza reticenze e timori, imparare ad ascoltare e armonizzare le tensioni, sviluppando una cultura dell’incontro e diventando, così, strumenti di pace per il mondo.

La nuova arrivata

Il programma inizia giovedì 5 novembre al Cineteatro Lottagono, in piazzale San Paolo, in città con «Un anno di scuola» di Laura Samani, con Giacomo Covi e Stella Wendick. È la storia di una 17enne svedese che, a Trieste, si iscrive a un ITIS in una classe di soli maschi, stringendo amicizia con tre di loro. L’arrivo della giovane crea spaccature nel gruppo, ma lei è disposta a sacrificare qualcosa di importante per essere accettata. Curerà l’approfondimento legato al film Mattia Gritti, animatore di Sale della Comunità.

L’origine del conflitto

Il 12 novembre si passa a Nembro, al CineTeatro San Filippo Neri,in via Vittoria 12, dove verrà proiettato «Palestina 36 - Quando tutto ebbe inizio» di Annemarie Jacir, con Robert Aramayo e Liam Cunningham. La vicenda è ambientata nel 1936: Yusuf lavora come autista di una famiglia ricca tra il suo villaggio e Gerusalemme. Mentre la tensione sociale ed economica cresce, le comunità locali si uniscono nella più grande rivolta popolare dell’epoca. L’approfondimento è affidato a Sabrina Tiraboschi, animatrice di Sale della Comunità.

Viaggio nel Mustang

A Stezzano, nella Sala Eden Cineteatro, si terrà la tappa del 19 novembre con «Mustang» di Kasia Smutniak, con la stessa Smutniak e Sophie Taricone. Attraverso filmati d’archivio girati dai suoi genitori, a vent’anni Sophie ripercorre il loro viaggio del 2003 nel Mustang, remoto regno himalayano, mentre la madre fonda una scuola per conservare questa antica cultura. Curerà l’approfondimento Italo D’Ascoli, animatore della Sala della Comunità.

Amori e contrasti