A Oriocenter la più grande mostra di opere realizzate con i mattoncini Lego in Europa

Si tratta di un’esposizione che coinvolge grandi e piccini, in un gioco «senza tempo» che, dopo oltre 90 anni, è in grado di appassionare un target eterogeneo, facendo leva sullo spirito creativo e l’immaginazione di bambini di differenti età e culture, ma anche e soprattutto di adulti.

Il Titanic

Il più grande Titanic del mondo costruito con oltre 500.000 mattoncini Lego. Il modello in scala 1:25 è lungo 11 metri e alto quasi 3 metri. È stato costruito ponendo attenzione ai minimi dettagli. I visitatori, oltre ad ammirare la forma della nave, avranno anche la possibilità di guardare all’interno e vedere la vita che si svolge sulla stessa.

Il Duomo di Milano

La facciata del Duomo di Milano è stata costruita interamente con mattoncini Lego, preservando i più piccoli dettagli architettonici del Duomo in scala 1:24, e per costruirla sono stati utilizzati oltre 100.000 mattoncini. Oltre alla facciata stessa, è stata parzialmente costruita anche la piazza della cattedrale, insieme ai turisti che ammirano la bellezza e l’unicità della Cattedrale.

Star Wars

Eroi delle fiabe

Strumenti musicali

Uno spazio dedicato al mondo della musica con strumenti come chitarre, trombe, batterie, fisarmoniche e violini.

Il galeone Neptune

Il modello presenta una replica di un galeone costruito per il film «Pirati» di Roman Polanski. La nave ha manovre e vele funzionanti. Attualmente il galeone originale è ormeggiato per la visita nell’antico porto di Genova. Il modello è lungo 170 cm, alto 130 cm e largo 50 cm.

Erebor

Il Corpo Umano

lo studio più facile e divertente. È possibile vedere gli organi come il cervello e il cuore, e anche il sistema respiratorio, il sistema digestivo e lo scheletro umano.

Figure di supereroi realizzate in scala

Figure di supereroi realizzate in scala 1:1. Una foto con una ricostruzione dei supereroi Thor e Captain America sarà un ricordo indelebile della mostra.

Fun Park

La Mostra delle costruzioni dei mattoncini Lego, offre a tutti i visitatori, adulti e bambini, la possibilità di costruire e giocare con i mattoncini Lego. Per imitare i modelli o crearne di nuovi. Nella fun park l’età non conta. Sarà infatti presente anche la zona Duplo per i più Piccoli.