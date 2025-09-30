Cultura e Spettacoli / Val Calepio e Sebino
Martedì 30 Settembre 2025
A Sarnico si legge «La vegetariana» del Premio Nobel Han Kang
LA RASSEGNA. Giovedì 2 ottobre alle 21 all’Auditorium Ferrini di Sarnico, Fiato ai Libri porta in scena il romanzo simbolo della scrittrice coreana.
Sarnico
«La vegetariana» di Han Kang, opera che ha consacrato la scrittrice sudcoreana Han Kang, vincitrice del Premio Nobel per la Letteratura 2024 sarà messo in scena da Sandra Zoccolan e Chiara Torselli.
A interpretare il testo sarà proprio l’attrice Sandra Zoccolan della compagnia Atir di Milano, accompagnata dalle suggestioni musicali della violoncellista Chiara Torselli. Una serata che unisce teatro e musica.
La trama de «La vegetariana»: ribellione e trasformazione
Il romanzo racconta la scelta radicale di Yeong-hye, giovane donna che rifiuta carne, cucina e abitudini familiari in nome di una trasformazione totale del corpo e dell’identità. La sua ribellione silenziosa diventa metafora di un grido disperato contro la violenza nascosta nella vita quotidiana.
Un’esperienza tra letteratura, voce e musica
Durante lo spettacolo, la recitazione si intreccerà con la musica dal vivo: le note del violoncello di Torselli permetteranno alle parole di sedimentare nella mente e nel cuore degli spettatori, offrendo un ascolto più intenso e coinvolgente.
Ingresso gratuito e senza prenotazione
La serata è a ingresso libero fino a esaurimento posti, senza necessità di prenotazione. È un’occasione unica per scoprire uno dei romanzi più discussi e premiati della narrativa contemporanea, in una cornice che mescola letteratura e performance artistica.
Il programma completo di Fiato ai Libri
Tutti gli appuntamenti del festival sono consultabili sul sito www.fiatoailibri.it
Per chi desidera condividere il viaggio, è attivo il servizio di car sharing BlaBlaFal, accessibile dal sito di FaL, per offrire o richiedere un passaggio verso gli eventi del festival.
© RIPRODUZIONE RISERVATA