A Sarnico si legge «La vegetariana» del Premio Nobel Han Kang

«La vegetariana» di Han Kang, opera che ha consacrato la scrittrice sudcoreana Han Kang, vincitrice del Premio Nobel per la Letteratura 2024 sarà messo in scena da Sandra Zoccolan e Chiara Torselli.

A interpretare il testo sarà proprio l’attrice Sandra Zoccolan della compagnia Atir di Milano , accompagnata dalle suggestioni musicali della violoncellista Chiara Torselli . Una serata che unisce teatro e musica.

La trama de «La vegetariana»: ribellione e trasformazione

Il romanzo racconta la scelta radicale di Yeong-hye , giovane donna che rifiuta carne, cucina e abitudini familiari in nome di una trasformazione totale del corpo e dell’identità. La sua ribellione silenziosa diventa metafora di un grido disperato contro la violenza nascosta nella vita quotidiana.

Un’esperienza tra letteratura, voce e musica

Durante lo spettacolo, la recitazione si intreccerà con la musica dal vivo: le note del violoncello di Torselli permetteranno alle parole di sedimentare nella mente e nel cuore degli spettatori, offrendo un ascolto più intenso e coinvolgente.

Ingresso gratuito e senza prenotazione

La serata è a ingresso libero fino a esaurimento posti, senza necessità di prenotazione. È un’occasione unica per scoprire uno dei romanzi più discussi e premiati della narrativa contemporanea, in una cornice che mescola letteratura e performance artistica.