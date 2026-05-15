A Seriate un concerto per Giulia Gabrieli

Non sarà solo uno spettacolo, ma un abbraccio collettivo fatto di musica, danza e parole. Tornerà il Minicoro Monterosso di Bergamo, ci saranno momenti di magia, ballerini professionisti. E naturalmente uno spazio per la riflessione, con le testimonianze della dottoressa Claudia Pellegrinelli, pediatra che si dedica alla cura dei piccoli pazienti oncologici; di Giovanna De Ponti, coordinatrice della Scuola Estiva in ospedale, uno dei progetti più importanti dell’Associazione, voluto fortemente proprio da Giulia; e di Elisabetta Becherini, insegnante della Scuola in ospedale. Saranno inoltre presenti i genitori di Giulia Gabrieli.