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Cultura e Spettacoli / Hinterland Venerdì 15 Maggio 2026

A Seriate un concerto per Giulia Gabrieli

L’APPUNTAMENTO. Al Cineteatro Gavazzeni sabato sera la settima edizione di «Un gancio in mezzo al cielo». Il ricavato sarà devoluto a ConGiulia onlus.

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A Seriate un concerto per Giulia Gabrieli
Giulia Gabrieli

Per il settimo anno consecutivo si accenderà un palco per Giulia. Sabato 16 maggio alle 20.45 al cineteatro Gavazzeni di Seriate la 7a edizione di «Un gancio in mezzo al cielo», serata dedicata a Giulia Gabrieli, la giovane per la quale è in corso la causa di beatificazione. Il ricavato dell’evento andrà come sempre all’Associazione «ConGiulia-onlus», impegnata in progetti a sostegno dell’oncoematologia pediatrica dell’Ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

Non sarà solo uno spettacolo, ma un abbraccio collettivo fatto di musica, danza e parole. Tornerà il Minicoro Monterosso di Bergamo, ci saranno momenti di magia, ballerini professionisti. E naturalmente uno spazio per la riflessione, con le testimonianze della dottoressa Claudia Pellegrinelli, pediatra che si dedica alla cura dei piccoli pazienti oncologici; di Giovanna De Ponti, coordinatrice della Scuola Estiva in ospedale, uno dei progetti più importanti dell’Associazione, voluto fortemente proprio da Giulia; e di Elisabetta Becherini, insegnante della Scuola in ospedale. Saranno inoltre presenti i genitori di Giulia Gabrieli.

«Sarà il nostro modo per dire a Giulia “ci sei”, per far vibrare l’aria della sua stessa voglia di vivere», ha detto Manuela Rampinelli, organizzatrice dell’evento, ricordando che il 19 agosto prossimo saranno 15 anni che Giulia è volata in cielo. Partecipare diventa un gesto concreto per far sì che la ricerca non si fermi e che nessun sogno di un adolescente debba più spegnersi troppo presto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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