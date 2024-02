A spasso per «sità ólta» e il Sentierone con una musica d’arte

Come tradurre in musica una passeggiata per la città di Bergamo? Questa la domanda che si è posta la JW Orchestra e il risultato si è potuto ascoltare il 16 febbraio nello spettacolo «Bèrghem», eseguito in prima assoluta nella cornice del teatro Gavazzeni di Seriate per la rassegna «Metti un venerdì sera al Teatro Gavazzeni». Una passeggiata tra «i borgh» e «sità ólta» come tante, di quelle che i bergamaschi sono soliti fare la domenica pomeriggio e, in questo caso, l’uso di termini dialettali è d’obbligo.

Il Bepi come guida

Ospite d’onore della serata è stato infatti Tiziano Incani, in arte il Bepi, musicista, scrittore e personaggio televisivo che ha fatto del dialetto e della storia della nostra provincia uno dei suoi cavalli di battaglia. Ha avuto così inizio un emozionante viaggio in bilico tra il narrativo e il musicale, in cui l’intera sala si è trovata a percorrere una trafficata via Roma, rappresentata da ritmi incalzanti e fiati impegnati in note squillanti e brevi, per poi imboccare il Sentierone, in cui i ritmi sono rimasti alti ma con una messa in musica più mite.

Le tappe cittadine

Si è saliti poi in Piazza Vecchia, con un crescendo musicale di altissimo livello rappresentante l’ascesa verso la città alta, per poi rimirare la cattedrale di Sant’Alessandro in un connubio tra note gravi di tromboni e giri di contrabbasso a rappresentare la maestosità dello storico edificio. Da qui, una ridiscesa in città costeggiando le Mura e lambendo la Fara arrivando poi alla lussuosa via XX settembre e alla destinazione finale del viaggio, viale Giulio Cesare. Tutto questo in un continuo dinamismo di ritmi e tonalità. «Io la chiamo musica d’arte» così ha commentato sul palco il suo approccio musicale Marco Gotti, compositore, sassofonista e direttore della JW Orchestra, associazione culturale da lui fondata nel 1994 con l’intento di divulgare musica creativa attraverso concerti dal vivo, Jazz Workshop e laboratori.

Applausi e «inno»