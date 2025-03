A Stezzano la villa gioiello protagonista in tv con «Belcanto»

Stezzano protagonista di una fiction televisiva grazie alla Villa Caroli Zanchi. Si tratta della serie tv «Belcanto» del regista Carmine Elia, andata in onda su Rai Uno nelle scorse settimane, che vede tra le ambientazioni anche la suggestiva villa stezzanese.

La storia di «Belcanto»

Ambientata tra il 1845 e il 1850, «Belcanto» racconta la storia di Maria, interpretata da Vittoria Puccini, e le sue figlie, Antonia e Carolina, che si trovano a partire dalla natia Napoli per fuggire dal violento marito Iginio e inseguire il sogno del canto a Milano nel mondo dorato e spietato dell’Opera di metà Ottocento affrontando inganni, tradimenti e passioni travolgenti, come quella tra la protagonista e il tenore Giacomo Lotti, con cui aveva vissuto, in passato, una travolgente storia d’amore: il loro incontro, avvenuto nella sontuosa sala «Promessi sposi» della villa stezzanese, ha dato il via a una serie di eventi che hanno tenuto col fiato sospeso il pubblico, tra intrighi, passioni e segreti da svelare.

Villa Zanchi non è nuova al mondo dello spettacolo: in passato ha ospitato le riprese di celebri spot pubblicitari, tra cui quello storico del Ferrero Rocher, di Ferragamo, Barilla e tanti altri; la villa è stata scelta anche per ricevimenti di matrimonio di vip, tra cui quello dell’allora calciatore dell’Inter Samuel Eto’o o dei Principi Parlato di Spadafora Le riprese della fiction si sono svolte tra il 6 e il 13 maggio dello scorso anno nella villa stezzanese, una location scelta per la sua straordinaria bellezza e per la perfetta coerenza con l’epoca in cui si svolge la storia. La produzione ha lavorato intensamente per ricreare un’atmosfera autentica, eliminando ogni elemento moderno e integrando arredi d’epoca. La troupe, composta da oltre 60 persone tra tecnici, costumisti e arredatori, ha lavorato con grande professionalità per trasformare gli ambienti della villa, utilizzando quasi tutti i locali del piano nobile e gli spazi esterni, sia di giorno che di notte.

