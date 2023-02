Abba, 50 anni in versione sinfonica: il tributo al Creberg Teatro Bergamo

Martedì 14 febbraio, alle 21, dopo le date anteprime alla Lisinski Hall di Zagabria, al Cankarjev Dom di Lubiana e al Politeama Rossetti di Trieste, andrà in scena sul palco del Creberg Teatro di Bergamo «Abba Symphonic Real Tribute Show», un concerto per celebrare i 50 anni della storica band svedese, che ha già registrato in prevendita il sold out.