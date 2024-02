Accademia Carrara, fine settimana di aperture serali straordinarie

Un fine settimana all’insegna delle aperture straordinarie serali fino alle 23 per salutare la mostra « Tutta in voi la luce mia. Pittura di Storia e Melodramma, la mostra di Accademia Carrara di Bergamo » arrivata alla conclusione.

Venerdì 23 febbraio dalle 9 alle 23; visita guidata ore 20.30

Il weekend inizia con l’apertura serale straordinaria del museo fino alle 23 e uno speciale ingresso ridotto a 10 euro a partire dalle 17.30, con i gadget omaggio by Alfaparf e performance sonore in mostra a cura delle studentesse e degli studenti del Conservatorio Gaetano Donizetti di Bergamo . Alle 20.30 visita guidata su prenotazione obbligatoria alla scoperta di personaggi, storie, gusti e sentimenti dell’epoca romantica. Info e prenotazioni qui.

Sabato 24 febbraio dalle 9.30 fino alle 23; visita guidata alle 16; concerto alle 18.30.

Con il biglietto ridotto a 10 euro la Carrara propone, su prenotazione, una visita guidata alla mostra «Tutta in voi la luce mia» alle ore 16 e alle 18.30, in sala 12, il concerto a cura dei cantanti lirici del Conservatorio Gaetano Donizetti di Bergamo dedicato al melodramma italiano. Info e prenotazioni qui.

Domenica 25 febbraio dalle 9.30 alle 18.30; concerti dalle 10; visita guidata alle 16

Per celebrare l’ultima giornata di mostra, oltre alla riduzione del biglietto a 10 euro, dalle ore 10 le studentesse e gli studenti dell’Orchestra a pizzico del Liceo Musicale «Secco Suardo» di Bergamo si esibiscono in sala 12 con un programma che omaggia Donizetti, Vivaldi e Puccini: un momento in cui le musiche dei grandi maestri vibrano insieme agli strumenti delle nature morte dipinte da Evaristo Baschenis. Alle 16, su prenotazione, un percorso interattivo alla scoperta dei protagonisti della mostra Tutta in voi la luce mia per famiglie con bambine e bambini dai 3 ai 5 anni. Info e prenotazioni qui