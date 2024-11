Ad Amici Chiamamifaro supera Kimono nella sfida

Dopo due settimane da prima in classifica con riconoscimenti da parte di giudici esterni e radio nzionali, Angelica Gori si è ritrovata improvvisamente a dover difendere il proprio posto all’interno della scuola. A mandarla in sfida è stata la professoressa Anna Pettinelli, convinta della natura schematica e «senz’anima» della canto proposto dall’artista bergamasca.

La sfida

Chiamamifaro si è quindi dovuta mettere alla prova portando il proprio singolo «Perché», da qualche giorno inserito nella rotazione musicale delle principali radio italiane, contro il brano «In ostaggio» portato da Sofia Tornambene. Una sfida particolarmente impegnativa, in quanto Kimono, questo il nome d’arte di Sofia , è diventata famosa nella scena musicale italiana per aver vinto l’edizione 2019 del talent «X factor». A giudicare le due esibizioni, il produttore e polistrumentista Carlo Di Francesco, in passato professore di canto proprio nella scuola di Amici e attuale marito della cantante Fiorella Mannoia.

Chiamamifaro ad Amici e la sfida con Kimono

(Foto di Ig Amici)

L’esibizione dell’artista orobica è risultata sicura e con un piglio decisamente più impetuoso nelle battute finali rispetto alle precedenti proposizioni del suo singolo, in netto contrasto con la voce più profonda e intima di Kimono. Di Francesco, senza troppi preamboli, ha deciso di premiare la sfrontatezza - così l’ha definita, ritenendola una qualità positiva nel canto - di Chiamamifaro, permettendole di rimanere in trasmissione. «Onestamente - ha commentato il produttore rivolto verso Angelica -, non trovo motivi validi per interrompere il tuo percorso nella scuola di Amici».