Addio al genetista Edoardo Boncinelli, più volte ospite a BergamoScienza. Sua la scoperta dei «geni-architetto»

È stato il «papà» dei geni-architetto che progettano e controllano il corretto sviluppo del corpo umano: il genetista Edoardo Boncinelli è morto a Milano, all’età di 84 anni, lasciando una grande eredità scientifica e divulgativa. I geni architetto li aveva scoperti nel 1985 insieme ad alcuni suoi collaboratori, e quella scoperta è considerata fra le più importanti per la biologia di questo secolo, frutto di un’intuizione avuta chiacchierando con un collega. Genetista e brillante autore di numerosissimi libri di divulgazione scientifica, una delle sue opere, «L’anima della tecnica» del 2006, ha vinto il premio letterario Merck Serono, dedicato a saggi e romanzi che rendono la cultura scientifica accessibile anche ai meno esperti.

Nel 2011 il Corriere della Sera, in occasione del 150º anniversario dell’Unità d’Italia, ha incluso le sue scoperte tra le dieci, prodotte da ricercatori italiani, da ricordare nella storia d’Italia.

Le sue scoperte

Nato a Rodi nel 1941, Boncinelli si era laureato in fisica all’Università di Firenze, con una tesi sperimentale di elettronica quantistica. Successivamente però si è dedicato allo studio della genetica e della biologia molecolare, in particolare allo sviluppo embrionale degli animali superiori e dell’uomo. La sua attività si è svolta prima presso l’Istituto di Genetica e Biofisica del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Napoli (Igb-Cnr), dove è rimasto per più di vent’anni, fino al 1992, e dove ha fatto la sua più importante scoperta, e poi a Milano, dove ha diretto il laboratorio di biologia molecolare dell’Istituto scientifico universitario San Raffaele e il Centro per lo studio della farmacologia cellulare e molecolare del Cnr.

La ricerca attiva ha con gli anni lasciato il posto al pensiero e alla riflessione, ma questo «ribelle esorbitantemente disciplinato», come lui stesso si è definito, non ha rinunciato a dare il suo contributo. Ha insegnato sia presso le facoltà di scienze e di medicina e chirurgia dell’Università di Napoli «Federico II», sia presso la facoltà di Filosofia dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. Inoltre ha collaborato con il Corriere della Sera e con la rivista Le Scienze, grazie alla sua rubrica «Appunti di laboratorio», e nel 2016 ha ricevuto la Laurea Magistrale honoris causa in Scienze Filosofiche all’Università di Palermo.

Grande divulgatore