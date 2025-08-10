Addio a Gianni Bergamelli, il pittore che dipingeva a ritmo di jazz - Il video

È morto a 95 anni Gianni Bergamelli , pittore e musicista jazz, noto per le sue opere ispirate al mondo musicale e realizzate con tecniche sperimentali. Attivo dagli anni Sessanta, aveva promosso il Festival Jazz del Teatro Donizetti e fondato il gruppo culturale Enea Salmeggia di Nembro. Celebre la collaborazione con Gianluigi Trovesi, con cui aveva creato progetti che univano suono e colore . Le sue opere sono presenti in collezioni pubbliche e private.

Bergamelli è stato una figura eclettica dell’arte bergamasca, capace di fondere pittura e musica in un linguaggio unico. Autodidatta, aveva esordito negli anni Sessanta e trovato la sua cifra stilistica in opere vivaci e ironiche, spesso ispirate al mondo del jazz, realizzate con tecniche sperimentali e cromie brillanti. Musicista fin da giovanissimo, è stato protagonista della pionieristica Associazione Bergamasca del Jazz con il giornalista Paolo Arzano e ha preso parte, alla testa dei suoi gruppi, alle prime edizioni del Festival internazionale del jazz consacrando il valore internazionale di Gianluigi Trovesi. Ha dato vita al progetto orchestrale dell’Associazione culturale Enea Salmeggia.