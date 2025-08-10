Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cultura e Spettacoli / Valle Seriana
Domenica 10 Agosto 2025

Addio a Gianni Bergamelli, il pittore che dipingeva a ritmo di jazz - Il video

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

IL LUTTO. Il mondo dell’arte e della musica piange il pittore Gianni Bergamelli. Il legame con Nembro e Gianluigi Trovesi in una recente intervista di Paola Abrate per Bergamo Tv.

Paola Abrate
Paola Abrate
Servizio Bergamo Tv
02:38

È morto a 95 anni Gianni Bergamelli, pittore e musicista jazz, noto per le sue opere ispirate al mondo musicale e realizzate con tecniche sperimentali. Attivo dagli anni Sessanta, aveva promosso il Festival Jazz del Teatro Donizetti e fondato il gruppo culturale Enea Salmeggia di Nembro. Celebre la collaborazione con Gianluigi Trovesi, con cui aveva creato progetti che univano suono e colore. Le sue opere sono presenti in collezioni pubbliche e private.

Bergamelli è stato una figura eclettica dell’arte bergamasca, capace di fondere pittura e musica in un linguaggio unico. Autodidatta, aveva esordito negli anni Sessanta e trovato la sua cifra stilistica in opere vivaci e ironiche, spesso ispirate al mondo del jazz, realizzate con tecniche sperimentali e cromie brillanti. Musicista fin da giovanissimo, è stato protagonista della pionieristica Associazione Bergamasca del Jazz con il giornalista Paolo Arzano e ha preso parte, alla testa dei suoi gruppi, alle prime edizioni del Festival internazionale del jazz consacrando il valore internazionale di Gianluigi Trovesi. Ha dato vita al progetto orchestrale dell’Associazione culturale Enea Salmeggia.

Approfondisci l'argomento sulla copia digitale de L'Eco di Bergamo
Leggi la copia digitale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nembro
Arte, cultura, intrattenimento
musica
Sociale
Morte
Pittura
Gianni Bergamelli
Gianluigi Trovesi
Paola Abrate
Bergamo tv